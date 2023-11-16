Шокировавшая всю Украину история: стали известны новые подробности обстрела двухмесячного младенца в Херсоне

Россияне чуть не убили всю семью в Херсоне, 2-месячному ребёнку и маме удалось выжить, теперь их спасают украинцы.

TSN.UA отыскал семью и узнал о судьбе ребенка и его родных. Подробности рассказала журналистка Виктория Гнатюк в эксклюзиве.

Подробности трагедии

В полдень россияне обстреляли из артиллерии авто, в котором девочка и ее родные возвращались из медосмотра. Машина дотла выгорела. 64-летний дедушка, который был за рулем, погиб на месте, а мама малыша, 36-летняя женщина в тяжелом состоянии попала в больницу, осталась без ноги и имеет другие множественные травмы. Несмотря на бешеную боль, в тот день Ольга смогла спасти из горящего автомобиля свою дочь. То, что девочка выжила – настоящее чудо, говорят родственники.

"У ребенка ушибы, гематомы, наложенные швы, он сейчас находится в Херсоне под наблюдением врачей. Олю утром перевели в Одессу, врачам пришлось ампутировать часть левой ноги. Впереди еще много операций. Два месяца назад Оле в Николаеве сделали кесарево сечение. Прооперировали так, что через неделю в Херсоне снова пришлось делать операцию.Швы снова разошлись.Сегодня похоронили свекра Ольги.Сама Оля вчера пришла в себя, но у нее шок.В тот день, когда все это произошло, Оля ехала с дочкой из медосмотра.Ехали домой. как произошел обстрел, Оля, уже самая тяжело раненная, смогла вытащить ребенка из автомобиля одной рукой.Потом, уже в больнице, когда Оля пришла в себя, она спросила: "Жив ли ребенок?". После этого Оля опять потеряла сознание", — расскажи родственники Ольги. .

Родственница этой семьи, Юлия Безручко рассказывает, сейчас средства на протезирование Ольги собраны — помогли сотни украинцев, только что узнавших о трагедии семьи, начали оперативно сбрасываться деньгами. Но впереди долгое время реабилитации. 2-месячная Мирослава тоже под наблюдением медиков, по словам родственников, девочка получила ушиб легких, селезенки и печени.

"Ребенок сейчас на обезболивающих. Врач сказал, что все будет хорошо", — рассказала она.

Кто спас ребенка и маму?

Но выжили девушки благодаря мужественному дедушке Мирославе, говорят родственники. Когда он понял, что по ним стреляют, сделал все, чтобы защитить внуку и невестку.

"Похоронили отца. Он был за рулем. По словам свидетелей, отец увидел, как летит снаряд, вывернул машину и принял весь удар на себя. Оля с ребенком сидели сзади. Оля потеряла ногу, получила ранение другой ноги и одной руки, другой рукой вытащила ребенка. Отец погиб, сгорел в машине", — рассказывает подробности семья.

Обстрелы Херсона

Херсонщина под вражеским огнем находится каждый день. Туда получает все, что только могут запустить россияне. 13 ноября от рук рашистов погибли еще двое херсонцев: 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. Не обошлось без жертв и 16 ноября. С утра русская армия бьет по Корабельному району Херсона. В результате очередного обстрела пострадали двое херсонцев, а 68-летний мужчина погиб.

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк

Россияне готовятся к массированным атакам

В последнее время россияне озверели, чаще применяют баллистику и мечтают ударить, в том числе по Киеву.

16 ноября угроза баллистического удара прошла, но предупреждали о такой вероятности в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Тревога продолжалась около 15 минут, хотя если брать по численности — их стало куда больше из-за взлетающих на дозаправку МиГи, а потому карта Украины бывает красная по несколько часов ежедневно.

Россия активно готовится бить по украинцам зимой и эту информацию нужно воспринимать всерьез. Рашисты уже подготовили 800 ракет, в том числе во временно оккупированном Крыму.

"Мы говорили о том, что опираемся на данные Главного управления разведки. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накопил», — заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона “Единые новости”, ссылаясь на ГУР.

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