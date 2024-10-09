Шокирующая история: у обычной депутатки нашли "потерянные" $1,5 миллиона наличными — обзор

Сотрудники ГБР нашли у обычной депутатки из Хмельнитчины кругленькую сумму незадекларированных средств. Кроме того, у нее обнаружили объекты недвижимости, о которых фигурантка тоже "забыла" указать в своих декларациях.

Обо всех подробностях этой забывчивости рассказала Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

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Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили у депутата Хмельницкого городского совета более 1,5 миллиона долларов наличными, которые она "забыла" задекларировать. Кроме того, у нее были обнаружены объекты недвижимости, информация о которых также не была указана в ее декларациях.

Информация выявилась во время расследования уголовного производства по сделкам на Хмельницкой таможне при выполнении соглашений частной компанией, директором которой является эта депутат.

По состоянию на 9 октября фигурантку задержали по подозрению в незаконном обогащении. Если вину по этой статье докажут, то ей грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

Бизнес на уклонистах

Но во время войны многие "зарабатывают" и очень неплохо живут не только такие депутаты, но и некоторые врачи.

В частности, полиция изъяла почти 4,5 млн гривен у врача из Житомира. 56-летняя сотрудница одного из диагностических центров издавала поддельные выводы МРТ. Во время обысков в ее доме изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также цифровые носители с вероятными доказательствами преступления.

По данным следствия, врач издавала поддельные заключения магнитно-резонансной томографии.

Теперь в случае доказательства вины врачу грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Стало известно, что речь идет о враче медцентра "Эксперт". Примечательно, что директор медучреждения, в котором работает врач, отрицал причастность своей подчиненной к этому делу.

В комментарии “Суспільному” руководитель медицинского учреждения Виталий Смирнов подтвердил информацию об обысках, но сказал, что ни врач, ни медицинское учреждение не причастны к противоправным действиям.

Деньги во всех щелях

Такие истории, к сожалению, не единичны. Как сообщалось ранее, недавно в Хмельницкой области ГБР разоблачило руководителя облуправления пенсионного фонда и его мать, тоже топ-чиновника – руководителя местной медико-социальной экспертной комиссии. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

Во время обысков чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Также у нее в рабочем кабинете было обнаружено $100 000, а еще ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у женщины нашли почти $5 млн 244 тысяч, €300 тысяч, более 5 млн грн, брендовые украшения и т.д. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.

Более того, семье топ-чиновников принадлежат немалое состояние, элитная недвижимость и не только в Украине, с десяток автомобилей, ресторан и миллионы долларов на зарубежных счетах.

"Королевой", которой "можно все", у которой деньги почти в каждом углу квартиры, оказалась руководительница Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа. Она также член депутатской фракции "Слуги Народа" Хмельницкого облсовета и главный врач КЗОЗ "Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы", Заслуженный врач Украины.

Согласно декларации за 2023 год, по месту основной работы главный врач получила 597 300 гривен. Среди других доходов – более 15 миллионов гривен и 70 тысяч долларов наличными.

Взяли под стражу

Руководительнице Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяне Крупе избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн. Залог примерно в 2 раза больше суммы, которую у нее изъяли.

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Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Ей инкриминируют организацию фальшивой инвалидности уклонистам.

ГБР изучает списки уклонистов, найденные у медика, их теперь должны найти и проверить. Если диагноз "куплен" с целью уклонения от военной службы, то мужчинам грозит от 3-х до 5-ти лет лишения свободы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "У обычной депутатки нашли "потерянные" 1,5 миллиона долларов наличными! История шокирует!"

Напомним, глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) города Харькова вместе с 12 сообщниками организовал схему для уклонения от мобилизации. Дельцы продавали уклонистам фейковые справки об инвалидности.

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