Шокирующая масштабная схема: пограничники выпустили за границу сотни военнообязанных

Нашлись мужчины, которые после получения таких услуг от пограничников все же вернулись в Украину.

Пограничники учудили на Волыни. Двух местных стражей границы обвиняют в переправке за пределы страны более 200 уклонистов.

Как волынским пограничникам удавалось незаметно содействовать выезду мужчин за границу, на каком пункте пропуска работали подозреваемые и что им грозит – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

Пограничники "крышевали" уклонистов

На третьем году войны, когда вся страна гудит от обсуждений, а граждане ссорятся по поводу мобилизации, услышать эту новость – это просто некий сюрреализм. Но нет, это правда! В Государственном бюро расследований заявили, что разоблачили двух работников Госпогранслужбы на Волыни, способствовавших бегству из страны по меньшей мере 170 мужчин призывного возраста.

Подозревают в преступлении двух пограничников: главного сержанта и младшего инспектора ГПСУ, работавших в пункте пропуска "Устилуг". В судебном постановлении Лычаковского районного суда Львова сообщается, что на самом деле уклонистов могло быть и больше:

"Согласно материалам дела, военнообязанные пересекали пункт пропуска на легковых автомобилях, а пограничники не вносили информацию об этом в базу данных. Во время досудебного расследования правоохранители установили, что с июля по сентябрь 2022 года инспекторы незаконно пропустили 207 мужчин призывного возраста".

Есть в тексте этого решения и другая неожиданная, но очень интересная деталь:

"В настоящее время известно, что на территорию Украины вернулись два человека, которые вышеупомянутым незаконным способом пересекли государственную границу Украины".

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Уклонисты вернулись?

С этого места подробнее. Так, как утверждается в решении суда, нашлись мужчины, которые после пользования услугами пограничников все же вернулись в Украину.

Один из них проживает в Одесской области и даже не понес за это никакого наказания. Белгород-Днестровский горрайонный суд закрыл его дело о незаконном пересечении границы из-за истечения сроков давности. Другому мужчине повезло меньше. Житель Закарпатья также вернулся на Родину, но сухим из воды выйти не смог. Виноградовский районный суд оказался "жестче" и обязал нарушителя выплатить небольшой штраф — 3400 грн.

Следователи ГБР пытаются узнать все детали этой возмутительной схемы, в том числе и прейскурант этих двух пограничников. Для этого суд предоставил ГБРовцам доступ к связанным с делом документам и вещам. Были ли задержаны подозреваемые пограничники – пока неизвестно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Просто шок! Масштабная схема: пограничники выпустили за границу сотни военнообязанных!

Сажать картошку или воевать

Другая, но уже веселая связанная с уклонистами история произошла 20 апреля и также на Волыни. "Я не рожден для войны", "Я вас туда не посылал" и т.д. уже в прошлом. На дворе весна, поэтому и отмазки совсем другие.

Так вот. Там состоялось довольно интересное заседание, которое попало в объективы местных телевизионщиков. Прокурор, то есть сторона обвинения, требовала от суда посадить за решетку на 3 года мужчину, который не приходил по повестке в ТЦК. Этим мужчиной был житель села Копыль на Волыни Сергей Шаук. В суде тот честно признался, что не шел, потому что не на кого оставить мать:

"Я тогда не пошел. Хочу пойти сейчас, чтобы не сесть. У меня мама больна. Никого не было дома".

Уклонист из Волыни Сергей Шаук

Прокурор Оксана Яковлева оказалась непоколебимой и на доводы Сергея не повелась:

"Считаю приговор суда первой инстанции в части назначения реального наказания в виде трех лет лишения свободы законным, мотивированным и обоснованным. Суд при назначении наказания обоснованно учел степень тяжести совершенного уголовного правонарушения. В частности, согласно ст. 12 УКУ, указанное преступление относится к нетяжким преступлениям. Кроме того, суд учел общественную опасность указанного уголовного правонарушения, поскольку указанное преступление связано с уклонением от прохождения военной службы во время мобилизации в условиях военного положения".

Судья же оказался более участлив и переспросил у Сергея, действительно ли он готов служить, и когда все же появится в своем ТЦК и СП.

"Пойду. Хоть бы десять дней, чтобы картошку посадить, потому что у меня дома вообще никого нет. Я сожалею. Я виноват. Я признаю свою вину", — ответил мужчина.

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