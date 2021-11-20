Шокирующее ДТП во Львове: водитель маршрутки, протащивший сбитую монахиню по городу, так и не смог ничего объяснить

Шокирующее ДТП во Львове: водитель маршрутки, протащивший сбитую монахиню по городу, так и не смог ничего объяснить

Коллеги водителя говорят, мужчина адекватный и уравновешенный. До этого ни одного ДТП не совершал, на этом маршруте работает около двух лет.

Во Львове маршрутка сбила двух женщин, которые шли по зебре. Водитель после наезда на людей не бросился оказывать им помощь, а двинулся дальше. И потянул за собой одну из пострадавших. Она погибла.

Об этом 20 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Полицию и скорую вызвали свидетели.

"По прибытию работников полиции на месте происшествия была 1 потерпевшая, получившая незначительные телесные повреждения, из медицинского учреждения отпущена домой, второй пострадавшей на месте не было", — отметили правоохранители.

Как выяснилось позже – бус потащил ее за собой.

Водителя маршрутки полиция задержала на конечной остановке — в семи километрах от места аварии. Там и нашли тело второй потерпевшей. Погибшая лежала недалеко от автобуса.

"Тело женщины попало под нижнюю часть автобуса, зацепилось одеждой за выступающие нижние части транспортного средства и на значительном расстоянии упало и уже было обнаружено свидетелями и оформлено представителями полиции", — рассказали в полиции.

Новости Львова: маршрутка прямо на зебре сбила двух женщин

Погибшая – 48-летняя монахиня Латинского кафедрального собора. Работала на приходской кухне. Травмированной – 67 лет. Она настоятельница монастыря сестер францисканок. Известно, что сестры шли на утреннее богослужение.

Водителя маршрутки уже освидетельствовали. Он был трезв, объяснить свой поступок не может.

Коллеги водителя говорят, мужчина адекватный и уравновешенный. До этого ни одного ДТП не совершал, на этом маршруте работает около двух лет.

В понедельник водителю маршрутки изберут меру пресечения. За совершенное ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним:

Вечером 19 ноября в Ивано-Франковске автомобиль сбил подростка, перебегавшего дорогу на красный свет. Парень очутился в больнице.

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