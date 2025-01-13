Шокирующие детали спасения кота: в ТЦК отказались отдать ключи, а соседи говорят, что мобилизованный почти не видит

По словам зоозащитника, по просьбе хотя бы разрешить передать ключи в ТЦК посмеялись и сказали, что это проблемы кота.

В Киеве спасенном зоозащитниками коту Рудому уже ищут новую семью. Ведь хозяина мобилизовали, и он теперь проходит военную службу. Животное 6 дней было закрыто в доме, потому что ТЦК не позволили даже ключи передать друзьям мобилизованного.

Как сейчас чувствует себя кот и что известно о его владельце, говорится в сюжете ТСН.

В клинике кот по кличке Рыжий уже больше недели. Его от голодной смерти спасли зоозащитники. Его владелец 31 декабря вышел в магазин и не вернулся.

"Хозяин, конечно, не знал, что он выйдет и исчезнет, поэтому у кота было еды и воды в сутки", – говорит зоозащитник Дмитрий Ревнюк.

Олега задержали работники ТЦК и отправили в учебный центр. Он думал — как там его Рыжий — так что позвонил другу и хотел передать ему ключи от квартиры, где кот был сам.

"Он приехал, но военные не дали ему передать ключ. То есть они посмеялись, сказали, что это не ко времени и что это проблемы кота", – говорит зоозащитник.

В это время соседи Олега весь слышали жалобное мяуканье кота, оказавшегося в закрытой квартире. И Олег об этом догадывался. Так что, только ему вернули телефон, начал искать зооволонтеров. Те уже связались с полицией и попытались спасти кота.

"Он залез через окно балкона, пролез на балкон, и там уже не было ни воды, ни еды, и он там постоянно сидел, и в таком заброшенном состоянии", – рассказывает Дмитрий Ревнюк.

По словам ветеринарки Дарьи, Рыжий пережил сильный стресс и в клинике еще несколько дней отказывался от еды.

"Начали курс интенсивной терапии, то есть это были капельнички, если просто говорить. Его насильно кормили, плюс начали курс успокаивающих препаратов и вчера он только начал сам есть немножко", – отмечает ветеринар.

Теперь зоозащитники ищут Рыжую семью, которая готова была бы взять его на передержку, пока Олег не вернется со службы.

"В перспективе его нужно кастрировать, полечить зубки, сделать вакцины и будем искать ему новую семью", – говорит ветеринар.

Для того, чтобы узнать хоть какую-то информацию о самом хозяине, едем в дом, где он проживал. Там нас встречает соседка Любовь, она рассказывает, что Олег сирота и кот Рыжий, единственный, кто у него есть.

"У него никого нет. И тем более что он плохо видит. И говорю, здоровье у него плохое. Он проходил комиссию, и ему сказали, что тебя в армию не заберут", – говорит соседка мобилизованного.

Соседи рассказывают, что Олег жил скромно, денег было немного, но всегда беспокоился о коте, как о самом родном.

"Я так понимаю, что он инвалид, у него очень плохое зрение. Соседка давала ему средства даже на эти очки такие большие", – говорит другая соседка.

Сами же зоозащитники действия ТЦК не осуждают, но призывают, чтобы те не игнорировали просьбы хозяев, у которых есть любимцы, и давали им возможность либо передать ключи близким людям, либо хотя бы вызвать зоозащитную организацию, чтобы она занималась животным, ведь кот или собака для кого-то единственный близкий друг.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ТЦК НЕ ОТДАЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, ГДЕ УМИРАЛ ОТ ГОЛОДА КОТ

Хозяина – мобилизовала ТЦК, а его кота теперь хотят кастрировать!

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