Шокирующие признания окупантов: почему россияне поддерживают войну в Украине и радостно совершают преступления

Музей войны проанализировал дневники окупантов

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Музей войны проанализировал записи российских захватчиков, найденных на деоккупированных территориях. Эти записи — изучали графологи и психологи. По ним можно увидеть, о чем думают оккупанты и чем руководствуются, убивая нас.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Ученые получили дневник оккупанта под псевдонимом «Пес». Тетрадь найдена в освобожденных Цвыркунах, что в Харьковской области. И по этим записям попробуем воссоздать подлинный портрет захватчиков Украины.

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«Анализируя те дневники и записи, которые у нас есть, кто-то уже шел сюда, готовясь буквально с первых дней к насилию, к мародерству. То есть это готовые убийцы, которым безразлично где совершать преступления, находясь безразлично на какой территории, Украина или не Украина. Главное, что это преступление можно совершить, получить выгоду и заработать средства», — говорит Ирина Коцабьюк, руководитель отдела современной войны Музея войны.

Сотрудница музея показывает дневник оккупанта / © ТСН

О деньгах пишет каждый, говорит госпожа Ирина. Завидуют контрактникам, которые хорошо зарабатывают на убийствах украинцев. И в то же время пораженные увиденным в украинских городках, оккупанты завидуют тому, как живут украинцы.

Музейщикам известно полное имя лишь одного автора записей, хранящихся в музее. Это бурят Юр Табонов. Он на каждой странице писал мантру. Для оккупанта-бурята война — тоже как социальный лифт. Заработать, выжить и быстро вернуться домой. Правда, его планы — Кремлю могут не очень понравиться.

«Бедные районы, национальные меньшинства, люди в тех краях, которые очень мало развиты. И по статистике, если смотреть банковскую статистику в этих регионах, то очень существенно выросли вклады населения в банки. В разы выросло количество этих вкладов на депозиты, потому что семьи получили деньги за то, что отправили своих мужчин воевать в Украину», — говорит Петр Яценко.

И в тех записях Юр Табонов еще размышляет о своем будущем.

«Но в один момент он говорит, что я был воспитан для этой миссии, что мой прадедушка воевал против нацистов, мой дядя воевал против террористов, скорее всего, в Чеченской войне. И вот я здесь тоже на этой мерзкой земле Украины, где нацистские знаки повсюду. То есть он просто под полным влиянием пропаганды. Украинцы — это немного не такие русские, испорченные, и мы вас исправим. Ты либо русский, либо тебя нет», — говорит Роман Кабачий.

Дневник оккупанта / © ТСН

Но даже оправдания собственных преступлений борьбой с нацизмом не могут вытеснить из головы оккупантов мысли об ответственности за преступления.

«Есть такая фраза в дневнике оккупанта, как мы называем оккупанта из Катюжанки. Он достаточно образован, анализирует происходящее. Он видит, это заслуживает Гааги, потому что Путин и путинская верхушка совершают преступления. И осознает, пишет также о том, что он тогда тоже оказывается причастен к этим преступлениям. А если причастен, то он будет отвечать. Но это очень такие хаотичные мысли, проходит несколько дней, и в дневнике там появляется запись о том, что он проводил допрос местного населения и допрашивал их с большим пристрастием», — говорит Ирина Коцабьюк, руководитель отдела современной войны Музея войны.

Впрочем, в хаосе мыслей оккупантов не найти раскаяния за убийства украинцев. Тем более родственники их в этом поддерживают.

Петр Яценко записал множество интервью с пленными российскими оккупантами. Их, как обменный фонд, содержат в 5 колониях страны. Ни один из опрошенных не усомнился в своей правоте.

«На вопрос, что бы вы хотели изменить, пошли бы вы снова на фронт, если бы знали, что происходит, то большинство из них давали ответы, например, что я бы изменил то, что не пошел бы в артиллерию, а пошел бы в дронщики. Например, поменял что-то другое, но никто из них не подвергает сомнению сам факт того, что они были отправлены на фронт, на войну, никто из них не подвергает сомнению факт справедливости или несправедливости этой российской экспансии», — говорит Петр Яценко.

Эти дневники имеют еще одну общую особенность. Ни один из них не дописан, их истории обрываются благодаря Силам обороны.

Дата публикации 21:49, 02.05.25 Количество просмотров 25 Расшифровали дневники оккупантов! Волосы дыбом встали! Содержание записей нелюдей шокирует!

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