Шоколадный кризис в Украине: на сколько подорожают сладости и чего ожидать

Цены на какао бобы в этом году били исторические рекорды. Поэтому перерабатывающие гиганты даже заговорили о шоколадном кризисе, охватившем весь мир. Но пока производители сладостей искали альтернативу и спорили о вреде дешевых заменителей, цены на какао продукты резко пошли вниз.

О развитии всех событий и как на ситуацию реагировал украинский рынок и почему цены на шоколадную продукцию у нас, несмотря на все, будут расти и дальше, обо всем этом — в сюжете корреспондентки ТСН Алины Лесной.

Почему возник шоколадный кризис в Украине и мире

Почти 70 тысяч тонн чистого шоколада и около двухсот тысяч тонн изделий с его содержанием - такие довоенные объемы производства кондитерки в Украине. Из-за полномасштабной войны и шоколадного кризиса, который охватил мир - сейчас эти цифры значительно ниже, говорят эксперты. А продукция дороже.

"Шоколадные изделия будут дальше в цене расти и этот рост может составить условно 40%. Это уже повлекло определенное падение потребления в Украине ориентировочно 10-15 процентов", - объясняет президент Объединения производителей кондитерской, пищеконцентратной и крахмалопаточной отраслей Украины Александр Балдынюк.

А началось все с Западной Африки - крупнейшего мирового поставщика какао бобов. Неблагоприятные погодные условия, критический дефицит деревьев из-за старения и распространения болезней приостановили работу африканских перерабатывающих предприятий. И только за три месяца ценники на дефицитное сырье подскочили с четырех до почти 12 тысяч долларов за тонну.

Поставщики какао-бобов

"У предприятий нет денег для того, чтобы закупить его на переработку, потому что для них это очень дорого и вот произошла ситуация с дефицитом", — объясняет экономист Олег Пендзин.

Что говорят кондитеры

Наталья Россинская - владелица компании, которая производит пирожные. Говорит, мировые тенденции они почувствовали на себе, хотя шоколада для их продукции нужно немного.

В цехе по производству конфет говорят, вызовы каждый раз заставляют придумывать что-то новое, поэтому сейчас больше ориентируются на орехи и сухофрукты, однако полностью отказаться от настоящего шоколада здесь тоже не готовы, разве что уменьшить процент его содержания.

"Какао продукт это только из какао бобов и все и они незаменимы и по своим свойствам тоже", - отмечает руководитель производства конфет Игорь Чиж.

Рост цен на какао-бобы

Какими будут цены на шоколад

Но пока производители пытались приспособиться к подорожанию на мировых рынках, цены на какао бобы вдруг обвалились почти на 30 процентов. И подешевели до 7 тысяч долларов за тонну. Однако, на украинском рынке такое падение совсем не скажется, говорит эксперт и объясняет причины.

"Цена, которую мы формируем на шоколад в Украине, она еще не достигла того уровня, который бы смог позволить полностью компенсировать потери производителя связанные с шоковым предложением цен на какао бобы. Шоколад дальше будет расти в цене, единственное что его динамика будет сдерживаться достаточно высокой конкуренцией в отрасли", - объясняет президент Объединения производителей кондитерской, пищеконцентратной и крахмалопаточной отраслей Украины Александр Балдынюк.

Александр Балдынюк.

Подчеркивает, что сейчас украинские производители конкурируют не количеством, а качеством. И все больше подхватывают мировые тенденции на комбинированную продукцию, которая позволит закрыть потребности потребителей и преодолеть шоколадный кризис.

"Посмотрите на классические сладкие батончики там же есть и нуга карамель, и орехи и арахис это одна из тенденций и будет больше новых интересных продуктов", - добавляет Александр Балдынюк.

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