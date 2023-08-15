Шольц как всегда долго думает: что не так с передачей Украине немецких дальнобойных ракет Taurus

С дальнобойными немецкими ракетами Taurus разворачивается та же эпопея, что и в свое время с передачей Украине танков Leopard. Однако уже Великобритания и Франция предоставили нам свои Storm Shadow и SCALP. Хотя проблема не только в Германии.

Наверное, дольше Германии мы "бьемся" только с американцами за их дальнобойные ракеты ATACAMS. И сейчас, когда в Украине разгорается дискуссия, что некоторые развлекаются в барах, клубах и на уличных гонках, а не помогают фронту, как об этом сказал президент Зеленский; и появляются абсолютно своевременные блоги влиятельных волонтеров, что нам не хватает дронов и роботизированных систем для разминирования; самое время еще раз напомнить об этом нашим западным партнерам.

Да, ответственности с нас самих это не снимает. Еще на позавчера мы должны были создать собственное производство ударных дронов и дальнобойных ракет. Но на 18 месяце войны у Украины этого нет. Аналогичные проблемы и у западных стран. Более того, готовя нас к контрнаступлению, союзники и партнеры прекрасно знали, что Силы обороны Украины будут нуждаться в специальных системах для разминирования, причем в больших количествах. Проблема только в том, что таких количеств в странах Запада нет, как и всех других видов вооружений, которые не купишь в обычном магазине. И об этом тоже нужно честно говорить.

Возвращаясь к немецким дальнобойным ракетам Taurus, о которых Tagesspiegel еще в июне писала, что их передача значительно облегчит ВСУ ведение наступательных действий, на вооружении Бундесвера их около 600, а 150 готовы к использованию уже сейчас. Хотя, как сообщали немецкие СМИ, более 300 ракет уже прошли капитальный ремонт. Но, как видим, политическое решение до сих пор не принято. Что мешает правительству Шольца сделать этот шаг и как это связано с "вето" Администрации Байдена на передачу нам американских ракет ATACAMS , читайте в материале ТСН.ua.

"Дам, но не бейте по России"

Передавать или не передавать Украине ракеты Taurus? В Германии этот вопрос дискутируется с конца мая, когда Киев официально обратился в Берлин с этим запросом. Немецкие военные эксперты убеждали, что раз Берлин наотрез отказывается участвовать в "коалиции истребителей" для Украины, то точно должен предоставить свои дальнобойные ракеты, чтобы помочь ВСУ в наступлении. Также СМИ сообщали о совместной разработке Германией и Норвегией ударной ракеты, которую могут нести F-16, мол, Берлин их может закупить и передать Украине, как это уже сделал с 30 танками Leopard-1, выкупив их у Бельгии.

В Украине дискуссия о получении немецких дальнобойных ракет Taurus разгорелась 7 августа после сообщения в Facebook Егора Чернева, заместителя председателя комитета ВР по нацбезопасности, о том, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса по этому поводу. Действительно, еще в конце июля немецкие депутаты от коалиционной Свободной демократической партии и оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) призвали правительство немедленно предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Однако споры в СДПГ – партии канцлера Олафа Шольца – продолжаются до сих пор.

Немецкие медиа пишут, что причиной колебаний есть опасения, что этими ракетами Украина будет избивать собственно по территории самой РФ. Поэтому правительство в переговорах с производителем Taurus Systems GmbH (совместное предприятие немецкой дочерней компании европейской группы вооружений MBDA и шведской Saab Dynamics – ред.), чтобы переработать ракеты Taurus – перепрограммировать их таким образом, чтобы они не били по территории РФ. Можно ли это сделать? Spiegel сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус попросил производителя MBDA интегрировать в крылатые ракеты ограничения по программированию целей. Продолжаются разговоры относительно ограничения дальности поражения.

Публично Борис Писториус ссылался на особую дальность ракет Taurus (благодаря современному реактивному двигателю – ред.), а также на США, которые до сих пор не приняли решения по баллистическим ракетам ATACAMS. Поэтому, по его словам, нет насущной необходимости передавать Taurus Украине. Интересно, а не является ли насущной необходимостью то, что контрнаступление Украины несколько отстает от запланированного графика? Или то, что к осени Путин явно готовит большую волну мобилизации, возможно даже больше, чем прошлой осенью?

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман категорически против ограничения дальности поражения ракетами Taurus: "Украине нужны немецкие крылатые ракеты Taurus, чтобы иметь возможность атаковать чисто военные позиции на территории России, откуда постоянно совершаются атаки на Украину". Посол Украины в Германии Алексей Макеев вообще приравнял ограничение диапазона поражения с запретом "футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или исполнять пенальти".

Однако, не совсем понятно, зачем это делать, ведь режим контроля за ракетными технологиями (неформальная политическая договоренность между 35 странами, включая, кстати, Россию, однако не юридически обязывающую – ред.) и так запрещает передавать ракетные технологии с дальностью поражение свыше 300 км. Хотя даже немецкие СМИ пишут, что речь идет о передаче ракет Taurus с дальностью поражения на 500 км. Да, например, генерал Бундесвера, действующий депутат Бундестага от оппозиционной ХДС Родерих Кизеветтер также говорил о дальности именно на 500 км. Хотя у ХДС есть и те, кто категорически против передачи Украине ракет Taurus. Например, премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. Однако следует подчеркнуть, что в Саксонии традиционно очень сильны пророссийские взгляды.

Хотят ограничить дальность поражения

Немецкий таблоид Bild, приводя аргументы украинских чиновников о необходимости передачи нам этих немецких ракет, пишет о 350 км. Но дальность – не основная причина очередных долгих раздумий канцлера Олафа Шольца. Больше критики звучит в его родной партии СДПГ.

"Думаю, что критики и сомнений в таких поставках слишком мало в публичных дебатах. Вот почему важно дать людям право голоса, а не просто избавиться от этих беспокойств", — заявил депутат Бундестага от СДПГ, член профильного комитета по обороне Йоханнес Арльт. По его словам, ракеты с радиусом действия в 500 км теоретически могут атаковать цели на территории России, что может быть законным по международному праву. Вместе с тем, депутат считает неприемлемым тот факт, что именно немецкое оружие может поражать цели непосредственно на территории РФ.

Как правильно пишет Spiegel, это не совсем честно по отношению к Киеву, что с каждым новым образцом оружия, который должен быть поставлен Украине, вспыхивает дискуссия о возможной эскалации войны. Другие немецкие СМИ публично дают советы канцлеру Шольцу и его партии СДПГ: не бойтесь ударов по территории РФ, потому что ракета Taurus – это идеальное оружие именно для уничтожения Керченского моста и всего Крыма. Другие немецкие эксперты прямо указывают Западу, в частности США и Германии, что он в свое время приложился к тому, чтобы Украина передала России стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические и крылатые ракеты, поэтому сейчас самое время исправить эту ошибку.

Пока никоим образом не высказалась министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. Да и поступающая из Германии информация очень противоречива. Через несколько дней после сообщения Егора Чернева, немецкое издание t-online написало, что решение о поставке Украине ракет Taurus Шольц примет совсем скоро. Причем, СМИ предположило, что согласие Берлина автоматически разблокирует "вето" Администрации Байдена на поставку Украине ракет ATACAMS. В тот же день Bild написала, что, несмотря на давление со всех сторон, подготовка к передаче Украине этих ракет пока не ведется.

"Нет никакого нового положения дел в этом вопросе. Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков", — заявил в тот же день Олаф Шольц. Двумя днями позже канцлер отверг обвинения в нерешительности, мол, большинство немцев считают правильным, что не по каждому требованию о поставках сразу предоставляется ответ "да". Поэтому Шольц попросил не торопить его по этому вопросу, а также подтвердил, что ограничение дальности поражения ракет Taurus действительно рассматривается. Хотя, во время первого от 24 февраля 2022 визита в Киев, министр финансов Германии Кристиан Линднер (лидер коалиционной Свободной демократической партии – ред.) публично поддержал предоставление дальнобойных ракет, потому что Украина, по его словам, должна победить Россию в этой войне.

Однако эксперты сомневаются, что даже предоставление Украине перепрограммированных и ограниченных по дальности поражения немецких ракет Taurus разблокирует нам дорогу к получению американских ATACAMS. Скорее, больше верится в то, что это Вашингтон также сейчас давит на правительство Шольца, чтобы тот предоставил Киеву свои дальнобойные ракеты. Ведь накануне президентских выборов в США в ноябре 2024 года (однако кампания стартует уже этой осенью с праймериз в партиях), Администрация Байдена не будет рисковать, опять же из-за рисков эфемерной эскалации со стороны России. Или, как на Вильнюсском саммите НАТО говорил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, мы не можем дать Украине политическое приглашение вступления в НАТО уже сейчас, потому что это риск Третьей мировой.