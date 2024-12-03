Шольц, серебряный чемоданчик и переговоры: как Запад пытается убедить Украину заморозить войну

Пока в США разгорелся скандал из-за решения Байдена помиловать своего сына Хантера, хотя он обещал этого не делать, Европа убеждает Киев заморозить войну на фоне страхов, что Трамп остановит военную помощь Украине.

Трамп анонсировал свою первую заграничную поездку после победы на выборах. 7 декабря он отправится в Париж на открытие восстановленного после пожара пять лет назад Собора Парижской Богоматери. И можно предположить, что Трамп встретится с Макроном и другими приглашенными лидерами. Тем более, обсудить есть что. Так, например, на днях после соответствующих публикаций во французской Le Monde в НАТО непублично подтвердили, что Франция и Британия действительно обсуждают возможность размещения своих войск на линии разграничения для обеспечения режима прекращения огня после начала переговоров между Украиной и Россией.

Ключевые европейские столицы опасаются, что сразу после своей инаугурации 20 января 2025 года Трамп может полностью остановить поставки оружия Украине, пока Зеленский не согласится на переговоры с Россией, параллельно требуя от ЕС взять на себя основную тяжесть поддержки Киева. Действительно, предложение о присутствии британских и французских войск на линии разграничения, гарантирующих постоянство режима прекращения огня, как и то, что идея Трампа заморозить войну в конце концов сработает, должно понравиться избранному 47-му президенту США. Однако ни публично, ни неофициально в ЕС не могут ответить на главный вопрос: заинтересована ли хотя бы в чем Россия, которая сейчас производит в разы больше оружия, чем ЕС? Нет ответа на этот вопрос и команда Трампа.

Почему Запад уверен, что в следующем году могут начаться переговоры о заморозке войны России против Украины? Читайте в материале ТСН.ua.

Фактор Трампа: ЕС хочет выиграть время

В понедельник, 2 декабря, в Киев с неанонсированным визитом приезжал Олаф Шольц. Не успел он выйти из поезда, как соцсети заполонила волна мемов из-за большого серебряного чемодана, с которым немецкий канцлер шел по перрону. Все сразу же допустили: или Шольц таки привез нам ядерное оружие, или кучу наличных денег, или минитаурус. Немецкие медиа тоже разразились вопросом: где же привычный потертый кожаный портфель Шольца, с которым он постоянно ездил? Позже о содержании загадочного чемодана известного немецкого бренда Rimowa у канцлера Германии спросили на итоговой пресс-конференции с президентом Зеленским, на что Шольц ответил:

"Насколько подробно вы это хотите знать? Это те вещи, которые берут в путь. То, во что нужно переодеваться... белье и все остальное, что вам нужно".

Как сообщил Bild, ничего удивительного в новом чемодане Шольца, хоть он и напоминает больше "ядерного", нет. Он постоянно пренебрегает дипломатическим протоколом и не любит, когда помощники носят его чемодан, портфель или другие личные вещи. Тем не менее, немецкие медиа возмутила возможная цель визита Шольца в Киев – попытка использовать вопросы войны и возможных переговоров в предвыборной парламентской кампании, которая в Германии уже стартовала. В большом тексте о досрочных выборах в ФРГ ТСН.ua уже писал, что 11 декабря Шольц попросит Бундестаг рассмотреть вотум доверия его правительству. А уже 16 декабря состоится ответное голосование, после чего президент Франк-Вальтер Штайнмайер получит право распустить парламент и назначить выборы на 23 февраля 2025 года.

Немецкие СМИ называют Шольца "хромой уткой", а в неанонсированном визите в Киев видят стремление канцлера повысить свой рейтинг. Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер тоже считает, что Шольц проводит свою предвыборную кампанию "за счет украинского населения, обслуживая российские нарративы страха", а в Киев уехал, чтобы снизить уровень критики в свой адрес дома.

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"Светофорная коалиция" в Германии распалась 6 ноября – на следующий день после победы Трампа на выборах в США. А уже 15 ноября Шольц первым из западных лидеров за почти три года полномасштабной войны позвонил Путину. Немецкий канцлер, по опросам очень уступающий лидеру оппозиционного ХДС Фридриху Мерцу (он тоже вскоре может посетить Киев – ред.), заявлял, что вопрос Украины будет центральным во время этой предвыборной кампании. А президент Зеленский неоднократно намекал, что отдельные политики используют тему войны и переговоров в своих политических целях, добавив на итоговой пресс-конференции с Шольцом в Киеве:

"На что должна пойти Россия? Желательно три буквы".

Из многочисленных комментариев западных чиновников и публикаций в западных СМИ можно заметить, что вопрос начала переговоров между Украиной и Россией в 2025 почти решен. Осталось согласовать модальность и детали. Например, после встречи с Трампом в Мар-а-Лаго генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times заявил о необходимости военного усиления Украины перед потенциальными переговорами с Россией, которые президент Зеленский должен вести с позиции силы.

"Мы не можем допустить ситуации, когда Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран будут радоваться из-за того, что пришли к соглашению, не устраивающему Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы, но и для США", – добавил Марк Рютте.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях в одном из интервью также заявил, что временные территориальные уступки со стороны Украины могут помочь добиться быстрого прекращения огня.

"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда", – сказал Столтенберг, добавив, что в обмен на любые территориальные уступки в рамках соглашения о прекращении огня у Украины есть получить гарантии безопасности. Членство в НАТО, по словам бывшего генсека Альянса, остается одним из вариантов, но есть и другие способы вооружить и поддержать украинцев.

План Трампа: что на самом деле будут делать США

То есть, как видим, в ЕС настолько перепуганы, что сразу после своей инаугурации Трамп переложит на них основное бремя военной и финансовой поддержки Украины, что готовы продвигать начало переговоров с Россией ценой территориальных уступок со стороны Киева, чтобы не увеличивать инвестиции в свои ОПК. К тому же, в Европе боятся честно признать, что тщетно потеряли эти три года полномасштабной войны. Ведь сейчас по темпам производства оружия и снарядов одна Россия без помощи Северной Кореи производит в десятки раз больше.

Да, возможно отдельные европейские столицы лишь пытаются понравиться Трампу, публично заявляя о приверженности его идеям. Ведь не секрет, что он попытается быстро договориться с Путиным о режиме прекращения огня. По информации CNN, в настоящее время будущие контуры плана урегулирования войны рассматривает советник Трампа по нацбезопасности, конгрессмен от Флориды Майк Уолтц. Они в основном базируются на плане Кита Келлога – нового спецпредставителя США по Украине и России.

"В нем говорится, что предстоящая помощь США – вероятно, как заем – будет зависеть от переговоров Украины с РФ, и США будут вооружать Украину настолько, насколько она сможет защитить себя и остановить дальнейшее продвижение РФ до и после любого мирного соглашения. Линия фронта будет заморожена из-за прекращения огня и введения демилитаризованной зоны. смягчение санкций, а полное – только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине", — отмечает CNN, добавляя, что демилитаризованную зону будут вероятно охранять войска НАТО, а членство Украины в Альянсе отложат на отдаленную перспективу.

Возможно, именно потому, что план Кита Келлога начал серьезно обсуждаться, в Париже и Лондоне снова заговорили об отправке их войск на линию разграничения после начала переговоров, чтобы гарантировать режим прекращения огня. Ибо через ООН решение по миротворцам не протянуть через вето России и Китая. НАТО также не даст согласия на соответствующую миссию, пусть с ограниченным мандатом. А вот на решение отдельных стран-членов согласие Североатлантического союза не требуется. Но вряд ли Россия согласится на создание демилитаризованной зоны, еще и присутствие там де-факто сил НАТО. Ведь что будет мешать Путину начать угрожать Эммануэлю Макрону и Киру Стармеру ударить по их войскам "Орешником"?

Как пишет The Wall Street Journal, в ряде интервью на прошлой неделе Владимир Зеленский заявлял, что готов к переговорам о прекращении войны. Это, как отмечает издание, кардинальное изменение его риторики: украинский президент допускает возможность прекращения огня, если остальная Украина будет под зонтиком НАТО. Однако статья WSJ не содержит сенсации, а риторика украинской власти давно изменилась и перестала быть слишком радикальной по поводу деоккупации всех украинских территорий сугубо военным путем.

К тому же еще рано говорить о деталях возможного соглашения с Путиным, на которое он, тем более, не соглашается, ведь ни Трамп, ни его команда еще не сделали России и Украине никаких официальных предложений. Есть только общие очертания их идей в отдельных статьях, комментариях и заявлениях. Вместе с тем, по словам Кита Келлога, сегодняшние действия Администрации Байдена по отношению к России дают больше возможностей Трампу "делать то, что он хочет сделать". Речь идет о разрешении на удары западным дальнобойным оружием по России, предоставлении ВСУ противопехотных мин и введении санкций против 50-ти банков РФ, учитывая обвалившие российский рубль "Газпромбанк". К этому еще можно добавить последние события в Сирии, где можно увидеть активные действия со стороны США и Турции.

"Недооценивать Трампа – большая ошибка. Он понимает, что у него есть международные обязательства и вещи, которые он должен сделать, и Украина – одна из них. Поэтому я не стал бы говорить, что он планирует делать, потому что это решение должно принять президент. Мы просто попытаемся его выполнить. Сложно сказать, чего он хочет, но мы разберемся с этим по ходу дела", — добавил Кит Келлог в эфире Fox. Новости.

Однако сейчас так похоже, что наибольшей проблемой для Киева является готовность Запада – Европы и будущей Администрации Трампа – пожертвовать членством Украины в НАТО ради временного замораживания войны. В недавнем интервью Sky News Владимир Зеленский заявил, что для прекращения "горячей фазы войны" можно предложить членство в НАТО неоккупированным частям Украины, при этом самое приглашение в Альянс Украина должна получить в своих международно-признанных границах.

"Если мы хотим остановить горячую стадию войны, нужно взять под зонтик НАТО ту часть Украины, которую мы контролируем", — сказал украинский президент, добавив, что оккупированные территории можно вернуть дипломатическим путем. Однако Украина, по его словам, никогда не рассматривала такое предложение, потому что никто официально этого не предлагал. "Юридически признавать украинские территории, которые находятся под оккупацией России, российскими мы не будем. И не можем. Это противоречит Конституции Украины", — добавил Зеленский.

Уже во вторник, 3 декабря, в первый день встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, в которой принял участие и глава МИД Украины Андрей Сибига, Министерство иностранных дел Украины обнародовало официальную позицию по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума. Главный посыл этого документа – Украина заранее отказывается от альтернативных членству в НАТО форматов.

"Итак, мы обсудим с партнерами концепцию "мира через силу". У нас есть четкое понимание, какие шаги наших друзей нужны, чтобы сделать нашу домашнюю работу", — заявил Андрей Сибига в Брюсселе.

Именно о "мире через силу" говорил Трамп, назначая Келлога спецпредставителем США по Украине и России. Правда, Украина со своей стороны пока не назначила никого на соответствующую должность спецпредставителя, который будет коммуникировать с Китом Келлогом.