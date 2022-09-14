Шотландец одолел всю Европу на автомобиле, который вез военным, но попал в Житомире в ДТП

Чтобы попасть на передовую к украинским военным, чтобы передать им автомобиль и военное снаряжение, шотландец одолел тысячи километров дорог, десяток остановок и проверок и блуждания рядом с белорусской границей.

Бывший боец французского легиона Джеймс решил помочь украинскому войску избивать российского врага, но во время проезда Житомира шотландец попал в ДТП, говорится в ТСН.

Тысячи километров дороги, десяток проверок в Германии и Дании и скитания вблизи белорусской границы. Владимир рассказывает, как познакомился с Джеймсом – шотландцем, который приехал в Украину, чтобы помочь украинским военным.

«История нетипична для Житомира – он приехал 1700 км, почти не спал из Шотландии сюда и в Житомире попал в аварию. Я в кафе сидел с другом, мне позвонили и сказали, что есть машина, которую надо посмотреть. Я не знаю сколько он не спал. Думаю, что причиной аварии было то, что он долго ехал и не мог нигде остановиться», – рассказывает волонтер.

Военный «Ланд Ровер» Джеймс выкупил у британского правительства и на нем отправился в Украину. Но в Житомире попал в ДТП и совсем растерялся. Не знал ни языка, ни где искать СТО. Из-за усталости, объяснить, что он делает в Украине, Джеймс смог лишь на следующий день, когда выспался в отеле, который помогли ему найти Владимир и преподавательница английского Дарья. "Эта машина она британская и военная, поэтому он считал, что она хорошо подойдет для наших нужд и у него есть машина, которую он хочет передать подарить украинским военным", — рассказывает Дарья, чо услышала от шотландского волонтера.

Джеймсу 59 лет, он служил в танковом подразделении военного соединения Франции. А потому хорошо знает, в чем нуждаются наши бойцы на фронте.

«Здесь рюкзаки, есть маскитки, есть еда сухая. Здесь есть спальники, карематы, для чистки оружия. Каска старенькая, но достаточно качественная по сравнению с советскими, довольно удобная каска. Он привез кусочек своей жизни, которую он отдал на службе во французском легионе», – показывают военные.

Дизельный автомобиль с полным приводом сейчас очень нужен военным на фронте. После замены резины четырехколесный британец сразу отправится на передовую. «У нас на вооружении тяжелая техника, она 10-12-15 тонн и когда погода неблагоприятная, очень трудно передвигаться на поле боя, или вывозить раненых, или подвозить боеприпасы амуницию. В шоке, что такой человек, в таком возрасте, совершил такой подвиг», – говорит боец ВСУ «Пчела».

Сам Джеймс свое путешествие в Украину подвигом не считает. В то же время он поражен мужеством украинских бойцов, освобождающих украинскую землю от русской орды. Говорит, если бы был младше, имел бы в честь воевать бок о бок с украинским войском. «Если каждый внесет свой маленький вклад, война скорее закончится. Я не могу привезти оружие, но могу привезти все остальное. Я не делаю это по какой-то особой причине и не получаю из этого никакой выгоды. Я буду продолжать это делать, потому что убежден, что Путин совершил большую ошибку, напав на Украину», — убежден шотландец.

"В мире такого мало, когда человек тратит свои почти последние средства, едет через всю Европу, чтобы улучшить жизнь, помочь победить другой стране", — говорят военные.

После передачи автомобиля нашим бойцам Джеймс вернется в Шотландию. И уже пригласил туда украинских военных и житомирских волонтеров — ждет, когда вместе с ними сможет отметить день украинской победы над врагом.

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