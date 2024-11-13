Шоумен и ветеран на главу Пентагона: Трамп предлагает назначить ведущего Fox News

До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа еще 67 дней. Тем не менее, он уже успел объявить почти всех кандидатов на ключевые должности в своем будущем кабинете.

Наиболее обсуждаемой стала номинация ведущего Fox News (главного информационного рупора Республиканской партии) и американского армейского ветерана Пита Гегсета. С 2017 года он вел известное утреннее шоу выходного дня Fox and Friends Weekend. Также, как сообщили на телеканале, Гегсет является автором четырех книг для FOX News Books о войнах и американской армии.

Пит Гегсет родился в Миннеаполисе. Выпускник Принстонского и Гарвардского университетов. Служил в Нацгвардии армии Миннесоты. Имеет звание майора. Участвовал в войнах в Ираке, Афганистане и служил в Гуантанамо на Кубе (военная тюрьма на базе ВМС США в заливе Гуантанамо). У него четыре награды, среди которых Бронзовая звезда и значок "Боевой пехотинец".

У Гегсета нет управленческого опыта, поэтому многие критикуют его способность управлять таким крупным ведомством, как Пентагон (даже его здание по размерам является крупнейшим административным в мире – ред.). Если посмотреть на Instagram Гегсета, он является типичным воплощением шоумена и популярного телеведущего, где изредка появляются его старые фото в армейской форме или видео, где он стреляет из ружья на стрельбище.

Во время праймериз 2016 года Гегсет сначала поддержал Марко Рубио на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, затем — Теда Круза, и, наконец, Дональда Трампа.

Номинация Пита Гегсета на должность министра обороны стала полной неожиданностью для американского политикума. Даже республиканцы были удивлены этим выбором Трампа, ведь фамилия Гегсета не фигурировала в шорт-листах на руководителя Пентагона, а скорее на главу Департамента по делам ветеранов. Однако не все республиканцы поддерживали назначение Гегсета на этот Департамент, как и на Пентагон. Поэтому до сих пор нет уверенности, пройдет ли его кандидатура утверждение Сенатом.

"Пит – жесткий, умный и настоящий сторонник идеи "Америка превыше всего". С Питом во главе враги Америки предупреждены, наша армия снова будет великой, и Америка никогда не отступит", – заявил Дональд Трамп, выдвигая Пита Гегсета на должность министра обороны.

Как отмечает CNN, выбор Гегсета является заметным отходом Трампа от фигур глав Пентагона его первого президентского срока. Четырехзвездный генерал Джеймс Мэттис ушел в отставку 20 декабря 2018 года сразу после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии и подготовке к выводу как минимум половины военного контингента США из Афганистана. А в ноябре 2020 года Трамп уволил и преемника Мэттиса, министра армии Марка Эспера. Правда, по сообщениям ряда американских СМИ, на тот момент Эспер уже и сам хотел давно уйти, выступая против пренебрежительного отношения Трампа к НАТО и использования американских военных для подавления протестов.

Также Эспер был против помилования Трампом некоторых американских военнослужащих, обвиненных в военных преступлениях. При этом Пит Гегсет в 2019 году активно убеждал Трампа это сделать. Также кандидат Трампа на должность главы Пентагона является противником прогрессивной политики расового и социального разнообразия в армии, в частности, службы женщин. Пит Гегсет неоднократно заявлял, что в армейских подразделениях, где нужна настоящая мужская сила, женщины не должны служить. Поэтому многие американские СМИ предполагают, что сразу после вступления в должность Гегсет может уволить некоторых генералов, ответственных за эту прогрессивную политику.

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Пит Гегсет критиковал НАТО, называя его слабым, добавляя, что Китай в шаге от военного доминирования над соседями.

"Устаревшие, лишенные вооружения, подвергнутые вторжению и бессильные. Возможно, если бы страны НАТО действительно платили за собственную оборону — но они этого не делают. Почему Америка — европейский контактный номер экстренной помощи — должна слушать самоуверенные и бессильные страны, которые просят нас соблюдать устаревшие и односторонние оборонные соглашения, которые они не выполняют", – писал Пит Гегсет в одной из своих книг.

О полномасштабном вторжении России в Украину в 2022 году в одном из подкастов на прошлой неделе Пит Гегсет сказал: "Это выглядело, как война Путина – дайте мне мое дерьмо" (наверное, под этой фразой Гегсет имел в виду, что Путин считает Украину собственно российской территорией, о чем кремлевский "фюрер" не раз говорил публично – ред.).

Также он подвергал сомнению объемы помощи Украине со стороны США, добавляя: "Если Украина сможет себя защитить – прекрасно. Но я не хочу, чтобы американское вмешательство зашло далеко в Европу и заставило Путина чувствовать, что он сильно ему противодействует". Вместе с тем Пит Гегсет также заявлял: "То, что происходит в Украине, важно".

Напомним, Трамп объявил о ряде будущих назначений своей команды.

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