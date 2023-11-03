Шойгу в роли "миротворца": почему в Кремле заговорили о переговорах и к чему действительно стремится РФ

Почему в РФ заговорили о необходимости переговоров по прекращению войны в Украине и что стоит за такими заявлениями, разбирался ТСН.ua.

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу несколько дней назад заявил, что РФ якобы готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине" и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом. Еще раньше о готовности к переговорам заявлял глава МИД России Сергей Лавров.

Заявление Шойгу возмутило украинских военных экспертов и политологов – мол, Кремль просит о переговорах. В то же время этот тезис диссонирует с заявлением главка ВСУ Валерия Залужного, который в статье The Economist заявил, что война в Украине переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев и в первую очередь выгодной для РФ.

Так чего хотят Путин и его соратники – переговоров или затяжной войны, разбирался ТСН.ua.

Что говорят в РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на Пекинском оборонном форуме заверил, что страна-агрессор якобы готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине" и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом. В то же время он подчеркнул, что для этого западные государства должны остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению России.

"В случае создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистических началах — как относительно постконфликтного урегулирования украинского кризиса, так и параметров дальнейшего сосуществования с Западом в целом", – сказал глава минобороны страны-агрессорки.

Сергей Шойгу в Китае / Фото: Associated Press

Еще раньше о необходимости переговоров заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отмечал, что Кремль готов говорить, но без прекращения огня.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / Фото: Associated Press

Помимо соратников Путина к переговорам стали призывать и так называемые российские "оппозиционеры". Так, лидер российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский на встрече с диктатором Путиным заявил о готовности стать переговорщиком с Украиной о приостановлении боевых действий.

Григорий Явлинский / Фото: Фото из социальных сетей

"Пять копеек от Лукашенко"

Самопровозглашенный президент Беларуси и соратник диктатора Владимира Путина Александр Лукашенко в конце октября также призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

"Проблем хватает. И со стороны России, и со стороны Украины, там сейчас серьезная ситуация, патовая. Никто ничего не может сделать. Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Погибают люди, перемалываются", – заявил он.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

Заявление Шойгу – война "башен" Кремля?

Политолог Олег Лесной в комментарии "Фокусу" отмечает, что заявление Шойгу в Китае – попытка подчеркнуть субъектность РФ, наоборот акцентируя внимание, что Украина не является субъектом, и Кремль готов разговаривать только с Западом.

В то же время эксперт уверен в лояльности Шойгу к Путину, поэтому подчеркивает, что это заявление – отнюдь не самодеятельность российского министра.

"Шойгу не может быть самостоятельной политической фигурой после всего происходящего в России, только представьте, как он может начать свою игру и не бояться за свою жизнь в дальнейшем", — сказал эксперт.

Военный эксперт Иван Ступак также не сомневается в преданности Шойгу Путину и согласованности этого заявления.

Позиция "хозяина России" – что думают о переговорах в Китае

Как известно, путинский режим зависим от Пекина в экономическом плане, поэтому Кремль хочет того или нет, но вынужден прислушиваться к позиции своего "большого брата".

Отметим, что на саммите на Мальте, где обсуждались принципы восстановления мира в Украине, отсутствовал представитель Китая.

Однако в МИД Китая несколько дней заверили, что Пекин будет способствовать переговорам между Россией и Украиной о мире "по-своему". КНР уже "традиционно" называет нападение РФ не войной, а "украинским кризисом".

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"Позиция Китая относительно кризиса в Украине последовательная и четкая. Мы всегда играем конструктивную роль для прекращения огня и политического урегулирования кризиса. Китай будет продолжать по-своему способствовать мирным переговорам и работать над политическим урегулированием кризиса", – сказал представитель МИД КНР Ван Вэньбин.

Напомним, что в сентябре главный дипломат Китая Ван И посетил Россию для переговоров по безопасности. Именно после этого визита о переговорах заявил Лавров.

А во время визита кремлевского диктатора в Китай 18 октября прошли переговоры Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Не исключено, что поднималась и тема Украины.

Владимир Путин вместе с Си Цзиньпином во время визита в Китай, 18 октября 2023 года. / Фото: Associated Press

Что думают о переговорах с РФ в Украине: мнения политиков, дипломатов и экспертов

Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул: любая пауза в войне выгодна для РФ, чтобы собраться с силами и снова напасть на наше государство.

"Мы с вами осознаем, что Россия, исходя из той ненависти, которую она сегодня лелеет в отношении Украины, будет иметь и третий, и четвертый, и пятый этап нападения на Украину. Пока не разрушит нашу государственность окончательно, не получит марионеточное пространство, где будет марионеточное правительство или вообще ничего не будет, а будет "федеральный округ Украина" или "малороссия", "новороссия", не знаю, как они это будут называть", — сказал он в интервью NV.

Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Шойгу начал речь о переговорах, потому что у Кремля нет возможности победить Украину военным путем. По его мнению, РФ вернется к планам внутренней дестабилизации Украины.

Данилов считает, что по состоянию на сегодняшний день переговоры со страной-агрессорой РФ невозможны.

"Кто возьмет на себя политическую ответственность и, наконец, ответственность перед Богом за все то, что совершила эта мерзость, убив более 500 украинских детей, которая убивает наших граждан и покидает калек. Он за все это должен отвечать", – убежден он.

Дипломат Огрызко

Руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко уверен, что заявления Шойгу свидетельствуют об одном: "Путин начинает вымаливать переговоры".

"Руководству России крайне необходимо иметь возможность для передышки, перевооружения, накопления сил, чтобы снова пойти в наступление под любым предлогом. Им действительно нужна передышка. Заявление Шойгу говорит о том, что Путин уже начинает вымаливать переговоры", — считает дипломат.

Портников

Политический эксперт и журналист Виталий Портников перечислил цели и мотивы такого заявления Шойгу. По его мнению, важно то, что заявление было сделано в Пекине. Кроме того, продолжается интенсивная подготовка к визиту Си в США.

"Вероятно, глава КНР заинтересован в том, чтобы он имел возможность обсудить с Джо Байденом параметры увеличения безопасности в мире. Для этого нужно, чтобы и РФ выступала с миролюбивыми предложениями. И что это урегулирование взаимоотношений также может быть связано с желанием если не закончить, так приостановить российско-украинскую войну", — пояснил эксперт.

Арестович

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, объявивший, что будет баллотироваться на выборах президента, заявил, что переговоры необходимы, потому что война зашла в тупик.

"Ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отразить сейчас. Дальше перевод это в партер, стационарный фронт, бесконечные и бессмысленные убийства друг друга. Я считаю, нам нужно мириться", – сказал Арестович.

В то же время, он добавил, что "переговоры должны быть честными и паритетными", но как именно этого добиться, не уточнил.

Статья Залужного сделала диссонанс

Главнокомандующий ВСУ Валерий охладил пыл тех, кто уверял — РФ вот-вот прекратит войну и пойдет на переговоры.

В колонке The Economist главком заявил, что война в Украине переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев. И такая война выгодна РФ, а не Украине. Этот этап позволит России восстановить свою военную мощь, что в конечном счете будет угрожать ВСУ и самому государству.

Валерий Залужный

Переговоры и Зеленский

Напомним, что осенью 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете на переговоры с РФ, пока во главе государства-агрессора стоит диктатор Путин.

Автор резонансной статьи в журнале Time Саймон Шустер в своем материале отмечал, что президент Зеленский категорически против даже временного перемирия, хотя анонимные собеседники якобы из окружения президента признали, что Украине не добиться победы.

Президент Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Кроме того, в материале говорилось, что Зеленский якобы "чувствует себя преданным западными союзниками" из-за недостаточной помощи.

Сам глава государства неоднократно уверял, что переговоров в обмен на украинские территории не будет.