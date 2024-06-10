"Схожу вместо вас в магазин, если боитесь ТЦК": в Украине стали удивительно зарабатывать на мобилизации

Некоторые украинцы начали пытаться заработать, доставляя продукты тем, кто не желает встречаться с работниками ТЦК.

Усиленная мобилизация в Украине рождает новые профессии и услуги. На днях на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений появилось предложение, автор которого предлагает мужчинам за деньги сходить с их женами за покупками и донести тяжелые сумки. Автор объявления уточняет, что предлагает услуги одесским семьям, где мужчины не желают встречаться с работниками ТЦК.

"Несколько раз мне звонили, интересовались. Я сниму это объявление", — уточняет мужчина, не объясняя подробно причину такого шага.

Согласно статистике сайта, где этот мужчина разместил объявление, его предложением в течение 4 дней интересовались более 20 человек.

Следует добавить, что подобные услуги предлагали ходаки по магазинам во время пандемии коронавируса. Украинцы, имевшие сертификаты о прививках, предлагали тем, кто опасается болезни и массовых скоплений людей, сходить в магазин и купить все необходимое.

По данным HR-экспертов, сейчас услуга, предлагаемая одесситом, не распространена.

"У нас даже шутка где-то была о том, чтобы стоять очередь в ТЦК за деньги", — говорит HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Однако аналитики наблюдают феминизацию рынка труда. На сайтах бесплатных объявлений есть определенное количество предложений, где женщины предлагают услуги хождения по магазинам. Большинство авторов таких объявлений уточняют, что желают работать на постоянной основе и помогать пожилому человеку, а некоторые не указывают возрастную категорию граждан, которым могут предложить возможность скупиться вместо них.

Как выяснил ТСН.ua, определенные специалисты, рекламируя свои услуги для мужчин, уточняют, что работают за закрытыми дверями. Например, на сайте объявлений появилось такое предложение: одна из парикмахерских на киевском Виноградаре предлагает мужчинам подстричься там, где "уютно и спокойно", куда "ТЦК не приедут".

Киевская парикмахер предлагает подстричься без вмешательства ТЦК. Скриншот объявления с сайта бесплатных объявлений.

Как известно, работники ТЦК согласно действующему законодательству имеют право проводить оповещения в любом общественном месте.

В свою очередь некоторые службы такси во Львове приглашают на работу водителей, добавляя, что в случае конфликтных ситуаций компания обеспечивает выезд адвоката на место задержания.

В то же время ряд военных экспертов отмечают, что Украина противостоит наступлению оккупантов благодаря мобилизации и новым партиям военной техники и вооружения.

Ранее сообщалось о том, что многодетных родителей в ТЦК ждет "сюрприз".

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