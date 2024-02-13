Шпалы держатся на гвоздях: в метро Киева пассажиров испугало состояние путей (фото)

В подземке объяснили, что действительно происходит на станции "Хрешатик".

В социальных сетях киевляне обсуждают загадочное "ноу-хау" в метрополитене Киева. На станции "Хрешатик" люди заметили несколько мест на путях, где отсутствуют болты на шпалах, а под рельсы забиты деревянные бруски.

Пассажиры: так должно быть?

На видео действительно видны деревянные бруски, забитые под рельсами, а также следы от недавнего бетонирования.

Бруски ничем не закреплены – заметны дыры, где должны быть болты. Лишь в некоторых местах деревянные бруски крепятся обычными гвоздями.

"До чего дошел прогресс! Шпалы в метро держатся на двух гвоздях", — говорит мужчина на видео.

Шпали в метро. Скриншот с видео

Именно это и испугало пассажиров, заметивших отсутствие болтов на шпалах, потому что это как кататься на велосипеде без тормозов.

Что говорят в метро?

В Киевском метрополитене нас заверили, что на движение поездов увиденное пассажирами никак не влияет.

В подземке объясняют, что на путях станции метро "Хрещатик" проходит плановая замена полушпалок с бетонированием. А деревянные клинья забивают под рельс, чтобы он не провисал и во время движения поездов не произошло деформации.

"Технология предусматривает следующее: до вступления прочности бетона рельсы подклиниваются клиньями, которые крепятся временно к рельсу через подложку. При набрании прочности бетона, примерно неделю времени, клинья демонтируются и рейка тогда крепится к полушпалке", — сообщили сайту ТСН.ua в службе Киевского метро.

В подземке добавляют, что это обычный технологический процесс, который на путях выполняется постоянно, но не всегда заметен для пассажиров.

Напомним, в Киеве метро снова закрывают, а мосты вообще могут развалиться.

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