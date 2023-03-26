Шпионит ли за нами TikTok: в Конгресс США дать ответ пригласили гендиректора популярной соцсети

За последние несколько недель популярную китайскую соцсеть запретили использовать госслужащим из десятка стран мира.

Чиновники опасаются, что из-за TikTok китайские власти смогут получать конфиденциальную информацию. А вот в Соединенных Штатах настолько обеспокоены, что размышляют о запрете TikTok общенациональных масштабах. В Конгресс даже пригласили его гендиректора, пытавшегося убедить в безопасности сети.

О скандале вокруг соцсети, которая насчитывает уже около миллиарда пользователей в мире — пишет ТСН.

TikTok и китайская спецслужба? Тесные связи этих организаций сейчас опасаются в западном мире. За последние несколько недель удалить приложение немедленно приказали госслужащим в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Новой Зеландии и Европейской комиссии. В преддверии этого списка присоединилась и Франция. Вот как объясняет причину такого решения министр государственной службы Станислас Герини.

«Для того чтобы гарантировать кибербезопасность наших администраций и государственных служащих, правительство решило запретить развлекательные приложения, например TikTok, на профессиональных телефонах государственных служащих», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты одни из самых первых забили тревогу еще несколько лет назад. В настоящее время угрожают соцсети и общенациональным запретом, если китайские собственники не продадут свои доли акций компании. Опасения имеют полную поддержку обеих палат Конгресса. Убедить их в безопасности соцсети и защитить компанию от потери огромного количества клиентов отправляется гендиректор TikTok Шоу Ци Чжу.

«Мы предоставим приоритет безопасности, особенно для подростков, и мы сохраним ее приоритет для нас. Мы обязуемся поддерживать TikTok бесплатным местом для свободы самовыражения без каких-либо манипуляций со стороны любого правительства. Мы обязуемся соблюдать прозрачность и осуществлять мониторинг третьими сторонами», — сказал он.

Под шквалом критики и вопросов от американских чиновников гендиректор TikTok проводит 4 с половиной часа. Как пошутил один из конгрессменов – это дольше, чем пробежать настоящий марафон. Гендиректор TikTok предлагает конгрессменам компромиссное решение – хранить все данные пользователей из США на американской территории под наблюдением местной фирмы. Но проект вызвал немало скептицизма в Конгрессе, ведь инженеры из материнской компании Байтденс в Китае, владеющей TikTok, все еще будут иметь доступ к конфиденциальной информации.

За 7 лет существования TikTok, известный своими короткими музыкальными и танцевальными видео, набрал безумную популярность и сейчас имеет около миллиарда пользователей со всего мира. В Украине это около 10 с половиной миллионов человек. Многие пользователи эта соцсеть сделали безумно популярными и стали даже хорошей площадкой для продвижения своего контента и даже источником заработка. Сотни блоггеров и инфлюэнсеров в США не готовы полностью отказаться от приложения.

«Tik Tok позволил мне показать мои продукты, наш процесс, общаться с клиентами и создавать сообщество. Запрет TikTok не просто поставил бы под угрозу мой бизнес. 95% моих средств к существованию исчезнут мгновенно вместе со всем этим сообществом создателей и клиентов, которое я создал на платформе», — рассказал один из них.

Запрет TikTok в китайских властях расценивают как попытку убрать иностранного конкурента с рынка, а все обвинения называет необоснованными.

«Вопрос безопасности данных не должен стать инструментом определенных стран для злоупотребления концепции национальной безопасности, злоупотребления национальной властью, необоснованно подавляющих предприятия в других странах. Особо важно подчеркнуть, что американская сторона до сих пор не предоставила доказательств того, что TikTok угрожает национальной безопасности США», — убеждают в Китае.

Будут ли блокировать TikTok для обычных пользователей по всему миру — этот вопрос до сих пор остается открытым. Некоторые эксперты говорят – целесообразнее разработать общие правила доступа к конфиденциальным данным. Ведь TikTok не единственная соцсеть, которая их собирает. К примеру в рекламных целях это уже делают Facebook, Instagram и поисковая система Google.

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Запрет TikTok в мире

Напомним, что и в Канаде государственным служащим также запретили пользоваться на рабочих гаджетах соцсетью TikTok. Правительство страны считает, что это рискованно для конфиденциальности и безопасности.

Отметим, что удалить китайское приложение призывают и в Министерстве обороны Литвы. Там подчеркнули, что доступ к данным пользователей может получить "не только разработчик программы".

В Китае отреагировали на запрет пользоваться соцсетью TikTok для государственных служащих США. В дипломатическом ведомстве КНР обвинили американцев в злоупотреблении государственными властями "для подавления иностранных компаний". В конце февраля Белый дом объявил, что у госслужащих 30 дней на удаление этого мобильного приложения из своих гаджетов.

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