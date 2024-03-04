Шпионский скандал в Германии: что известно о сливе российским пропагандистам информации о Taurus

Накануне российские пропагандистские СМИ обнародовали разговор высокопоставленных немецких офицеров, где они обсуждают возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Германия признала разговор подлинным и называет утечку информационной войной Путина. И надеется, что россияне не слушали других разговоров немецких военных.

Об этом подробнее говорится в сюжете ТСН Натальи Фибриг.

Разговор немецких военных длится около 30 минут, состоялся он, вероятно, 19 февраля. В нем четверо немецких офицеров обсуждают, как можно передать ракеты Taurus Украине и эффективно применить их на месте. Речь идет также о подрыве моста, хотя никто не вспоминает, какого, впрочем, очевидно речь идет о Крымском. Для этого, говорят, нужно большое количество ракет. Если применять Taurus уже, то необходима помощь немецких солдат. Впрочем, за три месяца украинцев можно научить программировать Taurus самостоятельно и в целом, дословно, офицеры не понимают, "чему канцлер блокирует" передачу ракет Украине.

А канцлер действительно блокирует. Даже когда немецкий парламент призвал передать Украине, в том числе ракеты большой дальности, Шольц отказался это сделать, поскольку это предполагает участие немецких солдат. Когда же на протяжении суток военные эксперты это отрицали, теперь Россия пытается не дать канцлеру согласовать этот вопрос, говорит председатель комитета по обороне бундестага Мари Агнес Штрак-Циммерманн. Депутаты возмущаются, почему россияне слушают немецких военных, которые говорили на незащищенной онлайн-платформе, а один из собеседников подключился к звонку со своего мобильного телефона из отеля в Сингапуре.

"Это очень серьезный вопрос, и потому это будет очень тщательно, интенсивно и быстро расследовано, как это и должно быть", — сказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, призывает не вестись на уловки Путина и сохранять единство внутри страны.

"Очевидно, что речь идет о подрыве нашего единства. Он хочет разъединить нашу внутреннюю политику, и я очень надеюсь, что Путину это не удастся. Мы должны оставаться единственными в любом споре, который может возникнуть из-за вопросов Taurus и у всех других" вопросах, которые необходимо прояснить в связи с этим телефонным звонком. В конце концов очень важно, чтобы мы оставались едиными и не позволяли Путину разъединить нас. Это именно то, чего он хочет", — сказал Писториус.

Впрочем, единства в вопросе, предоставлять ли Украине дальнобойные ракеты Taurus, у немецкого правительства не было. Теперь представители правительственных партий требуют скорейшего расследования, а оппозиционный блок ХДС-ХСС хочет услышать объяснения в парламенте лично канцлера.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что представители немецкого бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. О "перехваченном" разговоре высокопоставленных офицеров немецкой армии заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

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