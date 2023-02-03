Шпионский триллер в Харькове: подробности попытки СБУшника захватить власть в первые часы широкомасштабного наступления

Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины обвиняют бывшего главного СБУшника области Романа Дудина в попытке захвата власти в городе и произошло оно в первый день полномасштабного нападения России. После провала этой операции Дудин на время исчез, а когда снова появился в Харькове, центр города начали обстреливать из дальнобойной артиллерии. Сейчас Дудин находится на скамье подсудимых, и вот у общественных активистов есть опасения, что наказания он может избежать, говорится в ТСН.

В Сети распространялось видео от 24 февраля из кабинета главы Харьковской ОГА Олега Синегубова. За столом глава области, рядом глава Харькова Игорь Терехов, а вокруг – спецназовцы СБУ. Предшествовало этой сцене фото, размещенное на российских и пророссийских телеграмм-каналах, где был зафиксирован пустой кабинет Олега Синегубова и подпись о якобы побеге главы области.

“Телефонный звонок от Дудина, говорит, можно ли его двух работников запустить в мой рабочий кабинет для того, чтобы они проверили спецсвязь там и т.д. Когда моя помощница их непосредственно запустила через приемную в кабинет, через 5 – 10 минут появляется это фото в телеграмм-канале”, — вспоминает владелец кабинета как все было на самом деле.

В то же время, Синегубов вместе с председателем Харькова на площади возле ОГА записывали обращения к жителям города и области, просили сохранять спокойствие. Игорь Терехов говорит, что аналогичный сценарий готовился и против него, но полиция не разрешила. “Что касается этой дичи, я по-другому сказать не могу, это была взвешенная со стороны Дудина комбинация по устранению главы военной администрации и меня, как руководителя города. В то же время он отправил в мэрию города, потому что не знал, где я нахожусь, а мы были все вместе, он отправил ДСР — это полиция, он отправил в мэрию со своим сотрудником”, — рассказывает Терехов.

Через несколько минут после провокации с фотографией оба чиновника были в кабинете главы ОГА. После непродолжительных переговоров с сотрудниками службы безопасности появляются спецназовцы и Синегубова, и Терехова просят на выход. “Они говорят, у нас такой приказ от господина Дудина. После того, как мы вернулись с мэром Харькова, они вышли и вернулись со спецподразделением "Аьфа", мотивируя это тем, что у них есть приказ, чтобы нас задержать и вывезти с территории военной администрации", — рассказывает Синегубов.

Роман Дудин – тогда начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. В преддверии широкомасштабного вторжения России убеждал, что оно не состоится и, по словам собеседников ТСН, саботировало все попытки организации обороны города. “За этот период он был, он ни одной задачи по обороне города Харькова, по защите территориальной целостности нашей государственной границы и харьковчан, не сделал. Напротив, не давал нам никакой информации. И мы не могли пользоваться средствами оперативной информации по поводу вероятного противника”, — говорят бывшие подчиненные.

Инцидент с попыткой захватить власть в городе был исчерпан ближе к вечеру. По звонку президента Зеленского, Синегубов и Терехов вернулись в свои кабинеты, Роман Дудин – скрылся. “Здание СБУ было заброшено, дверь открыта, и это оружие лежало просто брошенное на столах. Даже не в комнатах хранения оружия. И на тот момент руководителю полиции пришлось взять это охраняемое здание”, — рассказывают в СБУ.

На протяжении почти недели его не было ни в Харькове, ни в области. Появился только в начале марта, и его появление совпало с прицельными обстрелами центра Харькова.

29 мая президент Зеленский уволил Дудина с должности. Тогда глава государства сказал, что чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично". В сентябре его задержали правоохранительные органы. “Он подозревается в государственной измене и самовольном уходе с места службы военнослужащих в условиях военного положения. Следствие установлено, что после 24 февраля, в то время руководитель регионального управления спецслужбы умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону”, — отмечают в ДБР.

Дело передано в суд, заседания проходят в закрытом режиме, несмотря на запрет судей, выступления и реплики подозреваемого появляются в Сети. В своих речах Дудин называет дело политически мотивированным и считает, что треть успехов в обороне Украины — именно его заслуга. “Дудин, который очень неплохо делал свою работу и по результатам работы сделал одну треть результатов всей Украины по состоянию на 30 мая. Одну треть. Для того чтобы Дудин не имел нигде никаких шансов, была придумана вся эта история”, — убеждают его защитники.

Статьи, по которым судят Романа Дудина, предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

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