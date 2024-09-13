Штампов в паспорте не будет: что изменится на границе, когда ЕС введет новые правила

Европейский Союз запускает с 10 ноября новую ІТ-систему пограничного контроля – Entry/Exit Scheme (EES). Во время въезда в Шенгенскую зону отменен ручной паспортный контроль. Нововведение будет касаться граждан третьих стран, въезжающих на территорию ЕС для краткосрочного пребывания.

Что изменится для путешественников во время пересечения границы и паспортного контроля – в материале ТСН.ua.

EES будет отслеживать въезд и выезд "граждан третьих стран" в Шенгенскую зону. Уже через два месяца граждане стран, не входящих в ЕС, будут проходить пограничный контроль по-новому. Современная автоматизированная система заменит ручное нанесение штампов в паспортах, усилит безопасность на границах Союза и поможет противодействовать нелегальной миграции.

Биометрическая регистрация

С 10 ноября во время первого въезда у путешественника возьмут биометрические данные: отпечатки пальцев, фото лица для идентификации.

Эти данные о человеке будут храниться в системе в течение трех лет. В это время их повторно сдавать не потребуется. Если же человек откажется предоставить биометрические данные, ему будет отказано во въезде.

В ходе следующих визитов информация путешественников будет проверяться на пункте въезда и выезда с этими деталями, включая одну часть биометрических данных, вероятно, сканирование лица.

Новая система не распространяется на тех, кто будет иметь виды на жительство в странах ЕС и долгосрочные визы.

Система EES

В пункте пропуска или в аэропорту цифровая система заменит нынешний штамп в паспорте. При пересечении границы граждане будут использовать терминалы самообслуживания для сканирования своих паспортов или других проездных документов.

Система будет фиксировать имя, биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Кроме того, автоматически будет подсчитано количество дней пребывания в Шенгенской зоне. Это позволит контролировать, чтобы путешественник не превысил разрешенный срок пребывания (90 дней в течение 180 дней).

Система EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, где останется традиционная процедура проставления штампов. Также система будет применяться в четырех государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Как сообщалось, ЕС вводит новую систему пересечения границ EES на внешних границах Шенгенской зоны, которая должна усилить безопасность на границах ЕС. Так, во время въезда в "Шенген" будет отменен ручной паспортный контроль, что позволит ускорить процесс электронных проверок.

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