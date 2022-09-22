Штампуют подарочные пакеты: стало известно, как работают пленные военные РФ

За решеткой российские пленные производят подарочные пакеты и сбивают поддоны для промышленных нужд. Об этом ТСН.ua сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Не только поддоны. Производят подарочные и хозяйственные пакеты, картонные коробки. Кто-то фантазирует о рабочей силе (в виде пленных – Ред.) для восстановления страны. Производительность труда людей, ничего не умеющих, кроме воевать, да и воюют они не очень если оказались в плену, эта производительность низкая", — говорит Елена Высоцкая.

По ее словам, труд для пленника не является обязанностью.

"Это не обязательно. Им предлагается, но среди них нет протеста. На кровати человек может просидеть неделю-две. Если не ожидается обмена для конкретного пленника, то благодаря труду он отвлекается и имеет возможность упорядочивать свой день. Они едят, спят в тепле, поэтому понимают, что труд — это компенсация затрат на них", — говорит Высоцкая.

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