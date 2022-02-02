Шторм Корри в Европе чуть не разбил самолет и заставил спасать экипаж неуправляемого танкера: невероятные кадры

Шторм Корри в Европе чуть не разбил самолет и заставил спасать экипаж неуправляемого танкера: невероятные кадры

Самолет сносило, и он задел хвостом землю

Заложники стихии – береговая охрана Нидерландов обнародовала кадры спасательной операции. Во время мощного шторма в Северном море они освободили из грузового корабля 18 членов экипажа.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

При сложных погодных условиях судно попало в аварию — грузовой корабль налетел на перевозивший горючее танкер, и перестал слушаться руля. Так что экипаж пришлось освободить, корабль сейчас находится в Северном море.

Шторм Корри, от которого пострадал корабль, также совершил бедствия в Британии. На обнародованных впечатляющих кадрах из аэропорта Хитроу видно, как пассажирский самолет во время посадки чуть не снесло со взлетной полосы. Он ударился хвостом, а удачное приземление совершил только со второй попытки.

В Нидерландах береговая охрана спасла экипаж корабля, налетевшего на танкер | Новости мира

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