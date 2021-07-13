Шторм помог уменьшить количество медуз на побережье Азовского моря: других тоннами вывозят на свалку

В общем медузы донимают туристам по всем побережье Азова: и в Бердянске, и в Кирилловке, и в Приморске.

Заполонили море, покрыли берег и не дают отдыхающим в воду ступить — на Азовском море нашествия медуз. Их так много, что отдыхающие боятся в воду заходить.

Об этом рассказывает корреспондент ТСН Антон Мачула, который выехал проверить ситуация на украинских курортах.

В Приморском посаде — популярном курортном поселке в Запорожье — медуз было очень много. Местные пляжи буквально страдали от их нашествия. Тысячи корнерот не давали отдыхающим зайти в воду. Но со вчерашнего в этом населенном пункте ситуация изменилась к лучшему.

Хотя медузы оттуда не ушли, их начали убирать. Работники местных пляжей собирали морских животных в мешки, ведра и тачки. Поэтому сегодня от той кипы медуз на берегу уже почти не осталось и следа. Частично их вывезли утром коммунальщики. Помогла и погода: на Азове сейчас ощутимо штормит, поэтому сотни выброшенных на берег корнеротов смыло обратно в море. Но несмотря на то и сегодня поплавать идут разве единичные смельчаки. Подавляющее большинство боятся чтобы их ужалили.

«Был конечно ужас. Вообще негде было ступить ногой, не то, что купаться. Я сколько живу на свете — я такого не видела. Разноцветные, белые с синим. Огромные, маленькие. Просто сплошная линия. Мы детей в воду не пускаем», — говорит отдыхающая Наталья.

И такая ситуация на побережье уже около двух недель. Здешние работники признаются, их рабочий день начинается в пять утра по сбору очередной партии медуз. В течение дня только с этого пляжа, длиной метров в 200 вывозят по несколько тракторов с медузами — за каждую поездку на свалку их транспортируют около тонны.

Похоже нашествия медуз было на Азовском море и в прошлом году. И вот ныне- новая серия. Такая тенденция очень беспокоит владельцев баз отдыха, они боятся, что еще отпугнет туристов. Поэтому за уборку взялись настойчиво.

В общем медузы донимают туристов по всему побережью Азова: и в Бердянске, и в Кирилловке, и в Приморске. Хотя в последнем, отмечают в соцсетях, пока медуз меньше.

Новости Украины: на Азовском побережье люди борются с нашествием медуз

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