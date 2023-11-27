Шторм века: что известно о последствиях непогоды в оккупированном Крыму и что произошло с "линией обороны" РФ

Во временно оккупированном Крыму шторм смывал окопы оккупантов. Полуостров страдает от непогоды, пока известно об одном погибшем и четырех пострадавших.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Эту непогоду уже окрестили "штормом века". Накануне на крымские берега одна за другой налетают мощные волны - их высота достигает 9 метров. Они смывают набережные, подтапливают гостиницы, и противодействуют оккупантам - уничтожают ранее выкопанную ими на пляжах Евпатории так называемую "линию обороны" и вместо окопов остается ровный песок.

Песок на месте окопов РФ

На полуострове хозяйничал сильный ветер. Его скорость достигает 144 километров в час. Стихия вырывает с корнями сотни деревьев. От непогоды страдают и линии электропередач. Впоследствии в Крыму исчез свет — блекаут наступает для полумиллиона человек. Тем временем волны заливают улицы и автомобильные пути. И поднимаются к домам крымчан.

Оккупационные власти начинают вывозить людей из подтопленных зданий в санатории. А понедельник объявляет выходным – и призывает крымчан оставаться дома. Тогда же появляются сообщения о первых погибших и травмированных.

Ненастье в Крыму

Стихия оставила крымчан не только без света — кое-где повредило и газопроводы. А из-за проблем с электричеством могут выйти из строя водопроводные системы.

Ненастье в Крыму

Не унимается стихия и сегодня. Временно оккупированный Симферополь засыпает снегом. Городом перестает ездить электротранспорт. Сообщают о поваленных деревьях и поврежденных автомобилях. Стихия, по прогнозам, будет атаковать полуостров еще за день.

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Напомним, в Одессе из-за непогоды нет света, на улицах города валяются оборванные, поломанные деревья попадали на автомобили.

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