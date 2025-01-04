Штормовой ветер и снегопады: в Украине усилятся морозы на выходные

Штормовые порывы ветра и похолодания. Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях в выходные — 4-5 января. Говорят, в большинстве областей следует ожидать снег.

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В Украине снова зима

В ближайшие дни усилятся морозы. Также будет сильный порывистый ветер, местами снег. Но уже через несколько дней придет потепление, которое не будет долгим. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Днем в субботу в западных и северных областях -1-3 градуса, в центральных областях и к востоку от 1 мороза до 2 тепла, в южной части +2+7 градусов. Повсюду, периодически, 4-го января выпадает мокрый снег, на на юге — с дождем", — отметила она.

В ночь на воскресенье в Украине уже предполагается -4-9 градусов, а днем 5 января 0-3 градуса мороза, на юге 0-3 градуса тепла.

В воскресенье в большинстве областей Украины осадков не ожидается.

В Киеве суббота будет ветреной, до штормовых порывов (лучше побыть дома по возможности), с периодическим мокрым снегом. Ночью -1-3 градуса, днем около одного мороза.

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, ветер утихнет. Но еще похолодает: ночью -4-7 градусов, днем 0-2 градуса мороза.

С 6 января в Украине ожидается потепление, а с 11 января снова похолодает.

Какая будет погода в январе

Синоптики "Украинского Гидрометцентра" сообщили, что январь будет теплее нормы на 1,5-2 градуса, это достаточно как для зимнего месяца. Средняя температура воздуха предполагается 0-3 градуса мороза, в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 тепла.

Как рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, осадки возможны только через четыре-пять дней после начала года.

"Начало января будет в Украине теплым, температура воздуха 1-6 градусов тепла, на юге до +8, – говорит Наталья Голеня. – С 4-5 января придут атмосферные фронты с северо-запада и севера, которые принесут прохладный воздух, температура снизится до отрицательной – 0-6 градусов мороза. Возможны туманы, туманы, небольшой снег. Возможны туманы. Переходы тепла до холода, но с преимуществом плюсовых температур, потому что прогнозы дают превышение температурного фона на 1,5-2 градуса сверх нормы", — сказала она.

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что январь в Украине ожидается умеренно холодным со снегопадами, иногда сильными. В регионах погода будет заметно отличаться, иногда в центральных и западных областях будет зимнее, чем в северных и восточных.

Когда в Украине ударят 20-градусные морозы – читайте в новости.

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