Штраф и конфискация пенсии за 4 года: во Львове строго наказали женщину

В Украине наказали женщину за махинации с пенсией

Галицкий районный суд города Львова вынес приговор уроженке города Самбор, которая с помощью поддельного заключения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) незаконно получала пенсию по инвалидности.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как женщина смогла оформить пенсию

Как установило следствие, незаконная схема стартовала в мае 2022 года. Обвиняемая, «руководствуясь корыстным мотивом и имея целью личное обогащение», обратилась в сервисный центр Пенсионного фонда №3 в городе Самбор Львовской области.

Женщина подала официальное заявление о назначении ей пенсии по инвалидности III группы из-за якобы «общего заболевания». В качестве основания она предоставила «Справку к акту осмотра МСЭК» серии 12 ААВ №606741 от 26.04.2022 года, якобы выданную Сиховской межрайонной МСЭК.

Однако правоохранители доказали: подсудимая точно знала, что никаких обследований в этой комиссии не проходила, а все данные о ее болезни являются заведомо ложными. На основании подделки в июне 2022 года Главное управление ПФУ во Львовской области выдало женщине официальное удостоверение лица с инвалидностью.

Женщина 4 года получала пенсию

Начисленная по фейковому документу пенсия бесперебойно выплачивалась на расчетный счет обвиняемой в ПАО «Кредобанк». Незаконные выплаты продолжались с 26 апреля 2022 года по 28 февраля 2026 года.

За это время государство в лице Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области выплатило женщине 132 139 гривен 33 копейки. Именно на эту сумму государственному бюджету был нанесен прямой имущественный ущерб. Действия фигурантки квалифицировали по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное путем обмана).

Что рассказала подсудимая

Во время судебного заседания подсудимая полностью признала себя виновной, подтвердила все обстоятельства уголовного производства и искренне раскаялась. Учитывая добровольную и искреннюю позицию обвиняемой, суд воспользовался ч. 3 ст. 349 УПК Украины и ограничил исследование доказательств только допросом подсудимой и изучением ее характеризующих данных.

Женщина осудила свое противоправное поведение, попросила прощения в зале суда и, что самое важное, полностью возместила нанесенный государству ущерб в размере более 132 тысяч гривен.

Вердикт суда

Суд квалифицировал преступление как уголовный проступок. Учитывая отсутствие предыдущих судимостей, искреннее раскаяние, активное содействие следствию, полный возврат средств в бюджет, а также то, что осужденная не состоит на учете у психиатра или нарколога, судья назначил финансовое наказание.

Суд постановил:

Признать женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК Украины. Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен (3000 необлагаемых минимумов доходов граждан) в доход государства. Вещественные доказательства по делу — оригинал поддельного пенсионного удостоверения и личное пенсионное дело подсудимой — навсегда оставить в материалах уголовного производства.

Мера пресечения осужденной до вступления приговора в законную силу не избиралась. Судебные расходы по делу отсутствуют.

