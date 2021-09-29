Штраф за езду на "механике": как избежать "запретной отметки" в правах и следует ли обменивать права

Штраф за езду на "механике": как избежать "запретной отметки" в правах и следует ли обменивать права

Не спасет даже открыта категория "Б", которая якобы и позволяет управлять всеми легковыми автомобилями.

Украинских водителей вскоре будут штрафовать за езду на "механике" как за вождение без водительского удостоверения. Правда, это будет касаться только тех, кто будет сдавать экзамен в автошколе на машине с коробкой "автомат".

Как избежать такой "запретной отметки" в правах и следует ли спешить менять удостоверения — 29 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Если еще каких-то 10 лет назад на машинах с буквой "У" увидеть автоматическую коробку было практически нереально, то сегодня почти все хотят ездить уже с двумя. И не думать о переключении передач.

Уже через три месяца украинским водителям, котрые сдают экзамен на "автомате" будут выдавать права специальной категории — напротив открытой категории — ставить цифру 78. И это будет означать запрет на вождение транспортом с механической коробкой.

"Во время остановки транспортного средства патрульной полицией или в случае наступления какого-то ДТП будет считаться, что вы пользовались транспортным средством без надлежащего права управления. Отметка ставится в зависимости от того, на каком автомобиле лицо сдает экзамен в сервисном центре", — объясняет первый заместитель руководителя сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.

Все это — в исполнение европейской директивы, которая разделила механику и автомат еще в 2013 году.

Новости Украины: вскоре водителей смогут штрафовать за езду на "механике"

Украинские водители обменять водительское удостоверение по европейским нормам могут уже сегодня.

Тем, кто сдал экзамен уже давно, никаких отметок об автоматической или механической коробке передач ставить не будут, ведь в свое время экзамен в автошколе они сдавали на "механике", а значит имеют право ездить на авто с любой коробкой передач.

В свою очередь инструктор автомобильной контраварийной школы всем советует и учиться, и сдавать экзамен на "механике", чтобы быть универсальным водителем, которому всегда в дороге будет и спокойнее, и легче. А теперь и экономичнее, так как водителей, которые сдали экзамен на автомате и пересели на механику — будут штрафовать.

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