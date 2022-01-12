Штраф – за снег: в Киеве предпринимателей, которые не будут убирать территорию, которой пользуются, заставят заплатить

Штраф – за снег: в Киеве предпринимателей, которые не будут убирать территорию, которой пользуются, заставят заплатить

Не убирать самостоятельно предпринимателям можно, но тогда придется заключить отдельное соглашение о предоставлении таких услуг. За деньги, конечно.

В Киеве предпринимателей, которые не будут убирать территорию, которой пользуются, заставят заплатить. Почему они вообще должны заниматься проблемами, которые должны решать коммунальщики и (или) большие штрафы — разбирался "Сніданок з 1 +1" за 12 января.

Правила благоустройства территории населенного пункта приняты по всей Украине. А именно в этих правилах и указано: предприниматели должны содержать в надлежащем состоянии находящиеся в их собственности или пользовании объекты благоустройства. И штрафы за нарушение немалые.

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Если предприниматель не убирает снег – заплатит от 340 до 1 700 гривен.

Столько же придется заплатить, если убранный снег вывезут не в отведенное место. А такие места определяют местные власти. К тому же важно, чтобы снег был без мусора. Ведь тогда можно отхватить штраф за сброс отходов в неотведенном месте.

А теперь интересное: штрафуют абсолютно все предприятия, которые должны убирать снег на той или иной территории. То есть и коммунальщиков. В Киеве, например, составили уже более 700 предписаний и 130 протоколов за нарушение. В том числе и на коммунальщиков.

Кстати, киевлян вообще призывают сообщать о неубранном снеге по номеру 1551. Чтобы нерасчищенных мест было как можно меньше.

А теперь о нюансах. Накануне журналист "Сніданку" ездил в один из районов столицы, где установлено очень много МАФов, есть магазинчики, торговый центр. Пообщался с бизнесменами. И они рассказали о том, что у них рядом с киосками тротуар чистят коммунальщики. И в то же время им тоже нужно убирать, потому что – штраф.

"Никто его платить не будет, потому что мы ничего не нарушаем, мы сами уберем и нам штрафа не выпишут. А на самом деле, да – мы не должны платить. Чего мы должны платить, если это не наша ответственность, а ответственность города?", – говорят местные предприниматели.

А оказывается ответ на этот вопрос есть и он – о переводе ответственности с коммунальщиков на бизнес. Это объяснил глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Там проблема есть в том, что у них 50% персонала не хватает. И, фактически, вместо того, чтобы убирать, они перекладывают эти проблемы на арендаторов или на владельцев этих помещений. Здесь может быть третий вариант — что это зона ответственности владельца МАФов, но он подписал договор с компанией, которая будет убирать этот участок вокруг их помещения", – отметил Попенко.

Итак, как видим, есть разные варианты. Не убирать самостоятельно предпринимателям можно, но тогда придется заключить отдельное соглашение о предоставлении таких услуг. За деньги, конечно.

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