Штрафы для уклонистов пересмотрели: что грозит за неявку в ТЦК

Для уклонистов, например, нарушающих правила военного учета или тех, кто не обновил свои данные во время особого периода, снова пересмотрели штрафы.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов, сейчас есть комитетская правка к соответствующему законопроекту, которая предлагает наказывать нарушителей мобилизационного законодательства.

"Самое суровое денежное наказание, которое предлагается – это штраф от 17 тыс. грн. до 25 тыс. 500 грн. Такие штрафы предлагаются для физических лиц. Комитет учел эту правку. Суммы штрафов от 153 тыс. грн. до 204 тыс. грн. являются неактуальными", — говорит Александр Бакумов.

По его словам, штраф в размере 200 тыс. грн. он считает слишком большим.

"Уплата такой суммы не может быть содержанием и целью штрафа", – говорит Бакумов, уточняя, что главная цель – дисциплинирование граждан, постановка на военный учет.

"Если не стал на учет – штраф", – резюмирует он.

Как взыщут штраф в случае неуплаты

В свою очередь адвокат Николай Максимов, который практикуется в том числе и в вопросах мобилизации, рассказал о механизме взыскания штрафа и последствиях его неуплаты.

"Сейчас ТЦК в случае правонарушения со стороны военнообязанного оформляет протокол о привлечении к админответственности. Этот протокол направляется в суд и суд решает вопрос о привлечении лица к ответственности и наложении штрафа", — говорит Николай Максимов.

И продолжает: "Уже после этого передается государственному исполнителю для того, чтобы он налагал ограничения на банковские карты, арестовывал имущество. Сейчас действует только такой механизм".

По словам адвоката, сейчас ТЦК имеет следующие полномочия: "ТЦК может составить протокол, но если лицо пришло в ТЦК. Без человека этот протокол не могут составить, потому что военнообязанный должен быть ознакомлен со своими правами. Подписать или отказаться от подписи. А в законопроекте предлагается такое, что протокол составлять не обязательно".

Резюмируя адвокат добавляет: "По логике, ТЦК все равно должен обратиться в суд, чтобы было постановление суда о привлечении лица к админответственности. После этого передается исполнителю. В открытых источниках я читал о том, что ТЦК хотят предоставить полномочия принимать постановления о привлечении лица к ответственности, чтобы никакого суда не было. Но такое еще не утверждено. Могут появиться коррупционные риски из-з того, что власть будет в руках у руководителей ТЦК",

По словам Николая Максимова, никуда не пропадает риск ареста банковских счетов и имущества в случае неуплаты штрафа.

Ранее сообщалось о том, лишат ли жилья и автомобиля из-за неявки в ТЦК.

Читайте также: