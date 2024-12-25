Штрафы за нарушение комендантского часа: кого накажут, а кого отпустят

По словам адвоката, есть риск того, что новый закон может стать удобным для коррупционеров.

В Украине могут ввести наказание для нарушителей комендантского часа. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект, инициатором которого является Кабмин, сейчас этот документ прорабатывается в парламенте.

Согласно предлагаемым правилам, нарушителей предлагается штрафовать на 850-1700 грн., за повторное нарушение комендантского часа – от 1700 до 3400.

Кроме того, в законопроекте отмечается, что Положения о наказаниях не применяются, когда гражданин во время комендантского часа после сигнала воздушной тревоги направляется к укрытию или возвращается оттуда, оказывает медицинскую или домедицинскую помощь, сопровождает раненых или тяжелобольных людей, осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества, и в других случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью граждан.

В то же время в законопроекте не прописано, например, в течение какого времени гражданин может находиться на улице, возвращаясь из укрытия после отбоя сигнала о воздушной тревоге.

По мнению адвокатов, именно этот нюанс может иметь коррупционную составляющую – одному гражданину нужно несколько минут на возвращение из укрытия, другому гораздо больше времени.

"Может возникнуть невероятный рассадник коррупции. Невозможно прописать время возвращения из укрытия. Например, для одного человека — это 10 минут, другой из-за состояния здоровья может преодолеть расстояние за час, кто-то с детьми. Но самое страшное не это. Если его примут, то полиция будет заниматься выполнением плана и вылавливать людей, которые по каким-то причинам находятся на улице во время комендантского часа. На мой взгляд, это популистский законопроект, который не дойдет до голосования", — говорит в комментарии для ТСН.ua адвокат Андрей Межирицкий.

Авторы законопроекта придерживаются иного мнения. По их данным, целью принятия законопроекта является обеспечение общественного порядка во время действия военного положения.

"На сегодняшний день требования законодательства, в частности Кодекса гражданской защиты Украины, Кодекса Украины об административных правонарушениях, Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а также других связанных с ним законодательных актов требуют усовершенствования с учетом опыта, полученного при организации мероприятий гражданской защиты в условиях вооруженной агрессии российской федерации", — говорится в пояснительной записке законопроекта.



В свою очередь, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорит, что законопроект направлен на дисциплинирование тех, кто позволяет себе громко развлекаться ночью.

"Если речь идет о том, что во время комендантского часа человек идет к укрытию или возвращается оттуда, даже если время не прописано, то в праве есть такое понятие как разумные термины. То есть это время, которое человеку необходимо физически пройти до укрытия или оттуда. Два часа точно гулять не будет, если до укрытия от дома идти 15 минут. Я думаю, что проблем не будет, если человек будет идти 20, 25 минут. Законопроект больше направлен на дисциплинирование тех, кто сейчас позволяет себе во время действия комендантского часа развлекаться и гулять", — сказал в комментарии для ТСН.ua Федор Вениславский.

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