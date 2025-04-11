Штрафы за продажу на ОЛХ: кого касается и что входит в перечень

Штрафы за продажу на ОЛХ / © ТСН

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Если вы больше трех раз в год продаете вещи через интернет, например, на OLX.ua, вами может заинтересоваться налоговая, потому что вы —систематический продавец. Об этом заявила нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк. В то же время, по словам нардепки Нины Южаниной, маркетплейсы будут передавать налоговой данные по продавцам, которые совершили хотя бы одну операцию от 1 гривны.

Что именно видит налоговая, кто должен платить налоги, чем рискуют неоформленные продавцы и действительно ли за продажу в интернете вами может заинтересоваться налоговая — рассказывает ТСН.ua.

Что именно видит налоговая

Адвокат Марина Бекало объясняет, что на сайте Государственной налоговой службы Украины появилась новость о том, что налоговая получила «новые инструменты» налогового контроля и идентификации продавцов товаров, осуществляющих торговую деятельность через интернет.

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«То есть, налоговики будут иметь доступ к информации о гражданах, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары — фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации — и ФЛП, которые получают средства на свои счета за проданные товары, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО», — говорит Марина Бекало.

Детали такого инструмента не оглашаются.

Но, по словам адвоката, можно предположить, что ГНС Украины будет получать такие сведения непосредственно от интернет торговых платформ и курьерских служб доставки о лицах, осуществляющих продажу товаров с признаками предпринимательской деятельности.

Как это может выглядеть

Например, физическое лицо систематически продает определенную группу товаров через интернет-платформу — условно через OLX.ua. Новые детские коляски и автокресла разных брендов, моделей, стоимости и т.д.

«Очевидно, что такая деятельность имеет признаки предпринимательской, а значит, такая платформа передаст информацию в налоговую, которая в свою очередь направит письменный запрос к такому продавцу товаров о предоставлении объяснений по его деятельности, проведет проверку, возможно и контрольную закупку товара«, — объясняет Марина Бекало.

В случае выявления фактов нарушений налоговики составляют акт проверки и налагают соответствующие штрафные санкции.

Действительно ли продавать что-либо без регистрации ФЛП запрещено

Адвокат отметила, что любая коммерческая деятельность без регистрации субъекта хозяйствования (ФЛП) противоправна, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1700-3400 гривен.

А также финансовые санкции за нарушение налогового законодательства — неподача или несвоевременная подача отчетности — 340 гривен и 10% от суммы незадекларированного дохода (налогового обязательства).

«Но и налоговое обязательство тоже нужно будет заплатить в виде 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора на весь полученный доход», — говорит Марина Бекало.

ФЛП, осуществляющих торговую деятельность, в частности через интернет и подпадающих под обязанность проведения расчетных операций через зарегистрированные РРО/ПРРО, за продажу товара без фискализации — то есть без проведения расчетной операции через РРО/ПРРО — уплачивают штраф в размере 100% от стоимости проданного товара впервые, а также 150% от стоимости проданных товаров.

Штрафует ли налоговая за продажу личных вещей

Нардепка Нина Южанина утверждает, что маркетплейсы в Украине будут передавать налоговые данные по продавцам на OLX, Prom и Rozetka, которые совершили хотя бы одну операцию. Министерство финансов готовит соответствующий законопроект. По ее словам, должна передаваться информация обо всех без исключения сделках и облагаться налогом на все средства физического лица от 1 гривны.

Впрочем, в налоговой отметили, что информация о том, что ГНС якобы начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности.

Так, продажа личных вещей не расценивается как основание для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства.

«Лишь систематические продажи и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности. Это не касается реализации личных вещей гражданами с помощью таких электронных торговых платформ, как OLX, Prom и каких-либо соцсетей», — отметили в налоговой.

То есть за продажу подержанных вещей, например, детской обуви, одежды, игрушек налоговая штрафовать не будет.

В то же время усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности.

Ранее мы писали о том, что налоговая берется за украинцев, зарабатывающих сумасшедшие суммы на Only Fans.