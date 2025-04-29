Штурм банкоматов и паника: как Испания пережила блекаут и что известно о причине

Блэкаут произошел в Испании / © ТСН.ua

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Европа оправляется от невиданного блэкаута. Только под утро почти полностью удалось восстановить поставки электроэнергии в Португалии, Франции и Испании. Из-за отсутствия света было полностью парализовано авиасообщение, движение по железной дороге, из-за выключенных светофоров возникли проблемы на дорогах. Испанский премьер объявил чрезвычайное положение.

Свою помощь пострадавшим странам уже предложили и в Киеве. Президент Зеленский написал, что после российских обстрелов украинцы уже имеют значительный опыт преодоления последствий блэкаутов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

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Вечером в Мадриде, кроме автомобильных фар — никакого освещения. Чтобы хоть как-то урегулировать движение транспорта на дороги вывели полицейские патрули. В метро Мадрида пассажиров, которые застряли прямо в дороге — выводят по тоннелю с резервным питанием. Некоторые подсвечивают дорогу телефонами.

Гораздо хуже ситуация в аэропортах, на железнодорожных и автобусных станциях. Еще днем многим путешественникам пришлось пешком идти по путям. Их сопровождала нацгвардия. Тысячам путешественников вчера пришлось ночевать на чемоданах. В городах начались перебои со связью.

«Плохо, плохо, очень раздражена. Чувствуем себя беспомощными, потому что ничего не можем сделать, это вне нашего контроля, поэтому нам просто придется с этим справляться», — говорит туристка из Аргентины Нелида Касалес.

Офисы, кафе и рестораны — все прекратили работу из-за отсутствия света. В панике люди массово штурмовали банкоматы, чтобы снять наличные. А также закупали продукты — на всякий случай.

Из-за неожиданного блэкаута в Испании временно приостанавливают работу всех атомных станций. Премьер Санчес объявляет в стране чрезвычайное положение. Вместе со своим кабинетом политик всю ночь пробыл в штаб-квартире оператора энергетических сетей. Что могло стать причиной такого аномального блэкаута — до сих пор доподлинно неизвестно. Ранее в Брюсселе заявили, что версию кибератаки не рассматривают. Все сбрасывают на редкие атмосферные явления с перепадами температуры.

«В 12:33 в системе внезапно исчезло 15 гигаватт электроэнергии, и это произошло всего за пять секунд. Что повлекло это внезапное исчезновение поставок? Это то, что специалисты еще не смогли определить, но они это сделают. Соответствующие государственные учреждения и все частные операторы работают вместе, чтобы понять, что произошло. Все потенциальные причины анализируются. Я еще раз настаиваю, не исключаем ни одной гипотезы, ни одной возможности», — говорит премьер-министр Испании Педро Санчес.

Свою помощь пострадавшим странам уже предложила и Украина. Президент Зеленский созвонился с испанским премьером, говорит — украинские специалисты уже имеют значительный опыт работы с такой проблемой после российских обстрелов и готовы поделиться опытом.

В большинстве регионов электроснабжение удается починить на рассвете

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