Штурм – дело молодежи, а не пожилых мужчин: военный о снижении мобилизационного возраста

Важно то, что происходит на поле сражения.

Воевать на фронте должны молодые граждане Украины. Особенно это показывает ситуация на поле боя.

Такое мнение высказал в комментарии ТСН.ua командир экипажа БпЛА "Наказание небесное" бригады "Рубеж" Андрей Отченаш.

По словам военного, дискуссии в обществе о возможном снижении мобилизационного возраста от 25 до 18 лет – это хорошо. Впрочем, важно то, что происходит на поле боя.

"Ситуация на поле боя показывает, что воевать должны молодые, — это дело пассионарной энергии, а не сдержанности, который дает возраст старшего поколения. Штурм — дело агрессивной молодежи, а не медленных мужчин среднего и пожилого возраста. Молодежь это о здоровье, азарт и желание побеждать – именно то, что нужно нам сейчас", высказался Андрей Отченаш.

Напомним, президент Владимир Зеленский уведомил важные критерии бронирования от мобилизации. В частности, по его словам, критерием для этого не может быть профессия.

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