Штурм и возможное выселение монахов: подробности скандала вокруг Киево-Печерской Лавры

Утром 15 августа представители УПЦ сообщили, что на территории Киево-Печерской Лавры правоохранителями был совершен штурм трех корпусов. В одном из них, 57-м, якобы находились не только паломники, но и часть братии Лавры. Некоторые верующие восприняли это как выселение монахов из Лавры.

Журналист ТСН.ua побывал в Лавре. Вход на территорию нижней Лавры силами полиции был закрыт для верующих. Их утром здесь находились около 30 человек – они пришли молиться с двумя большими деревянными крестами и иконами.

Свое видение продолжающегося с марта конфликта в комментариях для ТСН.ua высказали обе стороны – руководство Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" и представитель УПЦ Климент.



"Есть несколько корпусов, в которых проживают монахи (жители Лавры, ведущие аскетический образ жизни – Ред.). Это монашеские кельи, – сообщил ТСН.ua и.о. директора заповедника Максим Остапенко. – Конечно, до окончательного решения суда, которое вступит в силу, монахов никто не будет трогать, монахи имеют полный доступ и к кельям, к церквям, к пещерам. Они продолжают свою службу в нижней Лавре. Вопрос сейчас в тех объектах, где находятся лица, которые не были предусмотрены ни одним договором. Пребывание монахов было предусмотрено договором. Соответственно, до завершения этой судебной истории монахи будут находиться там 100%".

Судьба монахов

"Далее, я думаю, государство должно определиться с механизмом, каким образом продолжить монашескую жизнь в Киево-Печерской Лавре. Это будет новый формат соглашения с сообществом монахов. Порядок использования государственных объектов определяет Фонд государственного имущества. Формат взаимодействия с этой церковной общиной. в том числе, должна определить Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести", — говорит Максим Остапенко.



На наш вопрос о каком количестве монахов идет речь, Максим Остапенко ответил так: "У нас есть список, состоящий из 170 человек. Это монахи и послушники".



К этому он добавил: "Решение судов должно вступить в силу. Это месяц. Есть еще срок на апелляцию. По отношению к монахам, которые указаны в этом договоре, никаких действий не будет. А относительно объектов, которые использовались как хозяйственные, как торговые, как гостиницы – эти объекты должны полностью под контролем заповедника".



Кроме того, по словам Остапенко, сейчас заповедником на территории нижней Лавры не используется около 30 объектов.



"Под контроль возвращено около 12 сооружений. Далее будем определять назначение этих объектов, – говорит Максим Остапенко . – Все объекты в пределах Киево-Печерской Лавры – они принадлежат государству в лице Министерства культуры, распорядителем этого имущества выступает Нацзаповедник "Киево- Печерская Лавра". Заповедник в свое время заключил договор с монастырем. Из-за многочисленных нарушений, выявленных Министерством культуры, этот договор был расторгнут и сейчас заповедник действует законным способом, так как ни одним судом не доказано, что заповедник действовал незаконно. Договор предусматривал односторонний порядок расторжения, заповедник это сделал, опираясь именно на пункты договора. Монастырь в суде пытается восстановить этот договор".

УПЦ: "Оснований выселять монахов нет"

В УПЦ последние события в Киево-Печерской Лавре расценивают как противозаконные.



"Если оценивать действия министерства культуры и, в частности, заповедника в правовой плоскости, то они лежат вне Конституции Украины и законодательства. Если оценивать эти действия по отношению к верующим, монахам в контексте морали, то они, эти действия, находятся за пределами представлений о морали. Если мы, как верующие люди, проанализируем все намерения и действия чиновников по отношению к Киево-Печерской Лавре и сопоставим их с тем, что говорит Библия, то для многих людей очевидно, что в этом есть что-то демоническое, поэтому, конечно, мы все надежды возлагаем на Бога", — говорит глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.



И добавляет: "Мы знаем, что за верующими людьми, за монахами, за священнослужителями, которые восстанавливали Лавру, которые сейчас в ней находятся, которые возносят свои молитвы в том числе и за тех, кто хочет причинить им зло, за этими людьми — Божья правда. А все спекуляции, фейковые приговоры, клевета – все это будет на совести тех людей, которые сегодня в угоду политической конъюнктуре это совершают".



На вопрос о возможном выселении монахов, Климент ответил нам так: "Это вопрос тех людей, которые принимают бессмысленные решения. А что будет с теми монахами, которые более 30 лет прожили в Киево-Печерской Лавре на абсолютно законных основаниях? Это будет на совести тех людей, которые совершают противозаконное отселение монахов. Я бы обратил внимание на то, что это происходит без каких-либо юридических оснований. Нам говорят о том, что суд удовлетворил иск Министерства культуры, но при этом обществу не сообщается, что адвокатам не был вручен окончательный текст постановления суда, поэтому его решение еще не вступило в силу. Во-вторых, наша Лавра подает апелляцию на это решение. И пока не будет решен этот вопрос в правовом поле, никакие силовые действия, тем более такие брутальные, которые происходят, не только аморальны, но и противозаконны. Почему чиновники совершают такие действия, и не боятся не только греха, но и правовой, уголовной ответственности – на этот вопрос, думаю, со временем общество обязательно получит настоящий ответ. Тогда откроется все это сговор против церкви".



Резюмируя, Климент добавил: "Кстати, в Киево-Печерской Лавре много людей, которые после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину живут в монастырских корпусах. Не только монахам, но и переселенцам некуда деваться! Если говорить о законе, то у монахов есть все законные основания проживать в Киево-Печерской Лавре и нет никаких законных оснований их отселять".

Ранее сообщалось о том, что в Лавре заявили о большом наводнении, если монахи уйдут.

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