Штурм правительственных зданий Бразилии: повторение сценария проигранных выборов в США, но уже "тропическим Трампом"

Съемочная группа ТСН видела такое своими глазами — ровно два года назад в Вашингтоне.

Попытка государственного мятежа в Бразилии — многолюдная толпа ворвалась одновременно в парламент, правительство и верховный суд. Несколько часов полиция не могла прекратить произвол. Причина – несогласие сторонников предыдущего президента Жаира Болсонара с результатом волеизъявления. Хотя его преемника – Лулу де Сильву – уже признал весь мир, на его инаугурации была и украинская делегация – это никого не остановило, говорится в ТСН.

Новогоднее нападение на правительственные здания, разъяренная толпа не может остановить слабая охрана. "Это беспрецедентно в истории нашей страны. Они ворвались в кабинет министров, они ворвались в конгресс, они ворвались в верховный суд. Как вандалы — разоряя все на своем пути", — говорит президент Бразилии Лулу де Сильву.

Съемочная группа ТСН видела такое своими глазами — ровно два года назад в Вашингтоне. Эти параллели теперь проводит весь мир.

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Как и тогда возмущенная толпа со всей страны съехалась в столицу в начале января по несогласию с выбором большинства, нежелание его признавать. Из-за того, что президент – в Соединенных Штатах тогда Трамп, теперь в Бразилии Болсонару – отказался мириться с поражением, подрывая доверие к процедуре выборов.

И в Вашингтоне, и в Бразилии разъяренные люди атаковали журналистов. И в Вашингтоне и в Бразилии, прорвав слабую охрану, оказавшись внутри, но мало понимали, что делать дальше, поэтому массово делали селфи.

Приятеля сорок пятого президента Америки Жаира Болсонара многие, кто в Бразилии и в мире, так и называл - "тропическим Трампом". Пока оба были президентами – Болсонару, по признанию самого Трампа, звонил ему чуть ли не еженедельно. Оба насмехались над коронавирусом до последнего, а затем настроили против признания пандемии многочисленных поклонников. Это привело к массовым смертям, на сегодняшний день Бразилия третья в мире по количеству больных и вторая в мире по количеству погибших.

Кроме того, в каденции Болсонара в Бразилии начали массово вырубить леса, а его сына подозревали в коррупции. Никого не удивило, что проиграв выборы Болсонару уехал во Флориду накануне инаугурации нового президента. Это единственное отличие между двумя штурмами в Америке и Бразилии. Сторонникам Болсонара было плевать, что того уже нет в стране. "Сегодня случилась очень серьезная попытка разрушить демократическое верховенство закона", — заявил Министр юстиций Бразилии Флавио Дино.

Арестовали с поличным и после этого более четырехсот человек. Теперь обещают искать организаторов.

Весь мир единодушно выступает в поддержку нового президента Бразилии, потому что беспорядки в столице напомнили, насколько легко нанести удар по демократическим учреждениям. “С ужасом мы наблюдали за ужасными кадрами минувшей ночью. Это нападение на демократические институты, а значит, нападение на демократию. Мы поддерживаем народ Бразилии, как и демократического президента Лулу да Сильву. Становится понятным, насколько сильной должна быть демократия, чтобы защищать себя от такого», — заявил глава правительства Германии Стеффен Хеберштрайт.

В отличие от Дональда Трампа, которому просто заблокировали "Твиттер", Жаир Болсонару осудил штурм правительственных зданий. В то же время отверг обвинения, что попытку мятежа организовывали приближенные к нему люди.

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