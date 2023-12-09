Штурм уклонистов продолжается: представители ТЦК с автоматами начали ходить по санаториям

Что сказал Подоляк о рейдах военкомов и какие мнения у украинцев по поводу мобилизации – в эксклюзиве TSN.UA.

Ни дня без мобилизационного скандала! Похоже, что ТЦК идет на рекорд. На этот раз военкомы отличились в Косино на Закарпатье. Все подробности инцидента и что думают украинцы о мобилизационных рейдах представителей ТЦК – в эксклюзиве Виктории Панченко для ТСН.UA.

Рейд ТЦК в санатории

Под дулом автоматов, с толкотней и угрозами, представители ТЦК в очередной раз устроили мобилизационные "маски-шоу". Эти кадры зафиксировали камеры наблюдения санатория "Термальные воды Косино". На них ясно видно, как десятки мужчин в военной и полицейской форме заходят на территорию комплекса. С собой у них было оружие и средства для препятствования проезду автомобилей. Работники ТЦК вели себя достаточно грубо и требовали, чтобы администраторы открыли комнаты, где находились посетители комплекса.

И даже после того, как одной из администраторов санатория стало плохо, военные продолжали давить и угрожать.

Затем начали выводить из саун, номеров и процедурных кабинетов мужчин, женщин, детей и пожилых людей. Все это сопровождалось бранью, толкотней и угрозами со стороны правоохранителей.

На Закарпатье работники ТЦК устроили рейд в оздоровительном комплексе

Доказательства правонарушений

Администрация санатория уже направила доказательства беззакония представителей ТЦК в полицию, СБУ и ДБР. Зарегистрировала уголовные производства по статьям превышения служебных полномочий, нанесения телесных повреждений и похищения людей.

Подробности инцидента

По данным комплекса, во время рейда на территории "Термальных вод Косино" находились три патрульных экипажа, которые состояли из 10 полицейских. Ими руководил заместитель начальника отдела превенции полиции Ужгорода Александр Остапенко, не препятствовавший действиям вооруженных лиц. Также представители ТЦК без объяснений и предъявления повесток затолкали в их автобус двух работников комплекса и вывезли их в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса. Шоковало и то, что в момент вмешательства в работу оздоровительного центра там находилось около 20% мужчин, большинство посетителей – женщины, дети и пенсионеры. Но это не остановило людей в форме.

Подобное на днях происходило также в целом ряде спорткомплексов в разных городах Украины и даже в столице.

Что сказал Подоляк?

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал выдачу повесток в спортклубах Украины.

"Вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете вести себя как вы хотите, и не хотите при этом выступать в защиту этих прав, которые вам нравятся. Россия, когда сюда придет, все эти люди будут выглядеть несколько иначе: они не будут ходить себе спокойно по улицам, не будут себя вести так, как будто ничего не происходит", — сказал советник руководителя ОП.

Михаил Подоляк отметил, что сейчас готовится программа, которая изменит мобилизацию. По его словам, будут четко определены функции, которые должно брать на себя государство и как работать с людьми.

Заявление ТЦК

В свою очередь, в ТЦК свои действия объясняют тем, что законным образом продолжают вручать повестки. Но подчеркивают, что в стране идет война. И не годится мужчинам уклоняться от военной службы. Необходимо защищать государство.

И пока военные продолжают принудительную мобилизацию в Раде работают над новым мобилизационным законопроектом. Депутаты обещают предоставить документ к новому году. Возможно, именно тогда украинское общество получает все ответы на острые вопросы мобилизации, а очереди образуются уже перед зданиями ТЦК, а не на границах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Штурм уклонистов продолжается: представители ТЦК с автоматами начали ходить по санаториям".

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