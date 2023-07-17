Штурман сбитого украинского Су-24 рассказал, как раненым три часа шел по минному полю к своим

У Героя было 13 боевых вылетов и во время последнего его самолет сбили российские оккупанты.

Штурман бомбардировщика Су-24 Сергей Вербицкий рассказал, как выжил после сбития самолета и три часа раненый шел по минному полю к своим.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Вербицкому указом от 8 июля было присвоено звание Героя Украины. Его война в небе длилась 13 часов, экипаж успел поразить врагов на Киевщине, Сумщине, Черниговщине, Донетчине и Харьковщине.

Перед съемкой 37-летний штурман бомбардировщика волновался сильнее, чем перед боевым вылетом. Это интервью в его жизни – первое.

"Удар, огонь в кабине, дернул ручками и все", – рассказал об сбитии Вербицкий.

Он один из тех, кто сбрасывал бомбы на врагов в Гостомеле, на Черниговщине, Сумщине, Донетчине и Харьковщине.

"У меня 13 боевых вылетов и на 13-й, значит, сбили", — заметил штурман бомбардировщика.

Сергей рассказал о том 13-ом вылете, когда он и его пилот 41-летний Алексей Коваленко полетели на задание. Это был март 2022 года. В Изюме, что на Харьковщине, двигалось вражеское нашествие.

"Колонна техники была, БТРы, ехало подспорье", — вспоминает Вербицкий.

Экипаж бомбардировщика знал – это очень опасный вылет, обойти вражескую ПВО практически невозможно.

"Мы знаем, что мы летим в зоне поражения вражеской ПВО. Был выбор отвернуть, и я у кого-то спрашивал километров за 20 до цели: "Лёшь, до конца?" Только махнул головой — "да", — рассказал события Герой Украины.

Экипаж задачу выполнил и, отбомбив по вражеской колонне, почти сразу почувствовал удар и увидел пламя. Сергей успел катапультироваться.

"Оно, значит, между нами пошло. Я вышел из самолета и дальше у меня открылся парашют. Высота была очень мала, при входе я увидел улетающий и горящий самолет, землю увидел. Успел подумать, успеет ли открыться парашют. Он открылся и я приземлился", – рассказал Вербицкий.

Штурман оказался на вражеской территории и точно знал – оккупанты будут его искать. Три часа добирался до своих пешком и по минным полям.

"Час вообще ничего не чувствовал, вообще ничего не болело, будто вообще не катапультировался. Потом начала болеть спина и в правой стороне, как потом оказалось, было сломано ребро. Это потом, когда до госпиталя доехал. Когда дошел до своих по минным полям, они мне говорят: "Расскажи, как шел". Маршрут здесь через лес, здесь через поле и к вам пришел. А они на меня посмотрели и говорят: "Там же все заминировано, как ты прошел?" А я как-то шел и не думал, что там могут быть мины", – рассказал штурман.

Пилот Алексей Коваленко тогда погиб – Герой Украины посмертно. После освобождения Харьковщины с побратимом Сергея смогли попрощаться дома.

"Его похоронили местные жители и сбросили координаты, где похоронен. После освобождения территорий забрали и перезахоронили", – сообщил штурман самолета.

Сергей лечился и сейчас находится на земле.

"Я сейчас в полетах не участвую. Сейчас – больше с документами и больше по задачам авиации", – говорит Вербицкий.

Оставаясь на аэродроме, радуется – экипажи, которые отправляются наносить удары по врагу, в значительно большей безопасности, чем он сам был в начале войны

"Пилотам и штурманам стало легче: они не летают над целями, они сейчас пускают Storm Shadow за пределами действия ПВО, и это очень большой плюс", — заметил штурман.

Он еще не успел получить свою Золотую звезду Героя, как после катапультирования уже снова садился в бомбардировщик и даже провел полтора часа в небе. Сергей ни разу еще не был на освобожденных территориях, за которые сражался, никому не рассказывал, как нервно бывает во время боевых вылетов, даже не имеет фотографий со своим Су-24.

"Не люблю фотографироваться. Плохая примета. А после вылета никогда не было желания сфотографироваться", – говорит Герой.

В его 7-ой бригаде тактической авиации погибли 19 пилотов и штурманов.

"Какую же вторую профессию? Наверное, повторил бы, будь выбор отмотать все назад, и вылет бы повторил", — заверил Вербицкий.

Читайте также: