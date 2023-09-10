Штурмовик 3-й бригады жестко отреагировал на мужчин, "нерожденных для войны"

Командир реактивной батареи 3 ОШБр с позывным "Схешником" остро прокомментировал, что некоторые мужчины "нерожденные для войны".

Об этом украинский артиллерист сказал в интервью ТСН.ua.

"Общество уже привыкло к ситуации, которая есть. СМИ рассказывают, что у нас все хорошо, мы побеждаем, враг убегает, у нас с обеспечением, с оружием все классно. Люди расслабились и думают, что уже скоро победа. На самом деле не скоро, и не скоро, и Мы ежедневно теряем лучших сынов Украины ради того, чтобы люди в тылу могли жить спокойно, а их задача — просто помогать армии, то есть если они хотят дальше жить так, как они живут., они должны подумать о том, что мы не бесконечны, ресурс не бесконечен, и нужно как-то содействовать", — сказал он.

По мнению военного, таких мужчин, которые "нерожденные для войны", "трудно назвать мужчинами", потому что они "не могут показать себя настоящими мужчинами, взять оружие в руки и пойти воевать".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Война продлится десятки лет!" Интервью с украинским артиллеристом

"Нерожденные для войны" — их тяжело назвать мужчинами... Особенно мне нравятся молодые спортсмены, свое время проводящие в залах, таскающие железо, бьющие мешки, но боящиеся идти в армию. Мне их больше жалко, они проявляют свою бисексуальность, не могут показать себя настоящими мужчинами, взять оружие в руки и пойти воевать", — считает штурмовик.

По убеждению "Схешника", каждый гражданин должен готовиться к войне.

"Мне нравится система как в Израиле – там каждый гражданин, способный держать оружие в руках, готов к войне", — подытожил он.

Напомним, в Минобороны назвали основные направления наступления кафиров.

Читайте также: