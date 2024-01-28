"Штурмовик осознает, на какие риски он идет!": военный рассказал об отборе в роту "Kraken"

Штурмовик – это одна из самых сложных специальностей, говорит военный.
Главное в работе штурмовика – это духовная составляющая. Это указывает на твой характер. Так считает командир штурмовой роты спецподразделения Главного управления разведки "Kraken" на позывной "Чича".
В эксклюзивном интервью для TSN.UA он рассказал, кто такие штурмовики спецподразделения "Kraken", что их объединяет и в чем их уникальность.
“Я считаю, что каждый штурмовик “Кракена” – это прежде всего мужчина, который в нужную минуту взял в руки оружие и пошел защищать свой дом. Это люди с большой буквы. Я очень горжусь, что знаком с каждым, с кем работал раньше или работаю сейчас. И, наверное, самое главное — это профессионалы своего дела, которые, я надеюсь, смогут передавать свой опыт нашему молодому поколению, которое в будущем, если такое произойдет, будут защищать родину. Но уже профессиональнее", — говорит "Чича".
По его словам, штурмовик — это одна из самых сложных военных специальностей, поэтому человек осознает, на какие риски идет.
"И когда человек делает этот выбор, он взвешивает очень хорошо. Главное – это духовная составляющая, отвечающая тебе на вопросы, а что ты можешь сделать? Это показывает твой характер. Другое неотъемлемое звено – это физическая подготовка. Затем люди проходят КМБ, во время КМБ им помогают наши профессиональные инструкторы, имеющие боевой опыт. И уже идет отбор, куда лучше человека применить”, – рассказал Чича.
Военный говорит, что каждый может стать штурмовиком "Кракена", главное – это желание.
"Есть люди, которые даже в гражданской жизни, если ты его увидишь в обычной рубашке и брюках, ты никогда не скажешь, что он штурмовик. А у этого человека и духа и силы гораздо больше, чем у большинства других людей", — говорит Чича.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Разрушение Российской империи — наша победа! Смотрите интервью с командиром роты "Kraken"
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