Шубы и сапожки: во сколько обойдется обновление гардероба для домашних любимцев

Шубы и сапожки: во сколько обойдется обновление гардероба для домашних любимцев

Ветврачи подтверждают: одевать собак — не прихоть, а необходимость.

Ночи становятся все холоднее. Иногда — столбики термометров уже сегодня покажут только +1. Правда, днем погода еще будет радовать осенним теплом. Однако, бабье лето продлится не так долго, как нам бы хотелось. Поэтому владельцы домашних животных уже активно утепляют своих собак. Покупают им кофточки, шубы и даже сапожки. Сколько будет стоить обновление гардероба, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 28 сентября.

Например, годовалый Максик — настоящий модник. Только на улице захолодало — за порог без одежды — ни лапой. Чтобы не надуло голову — даже шапку носит.

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Ветврачи подтверждают: одевать собак — не прихоть, а необходимость. И прежде всего — хвосты декоративных пород — йорков, чихуахуа, китайских хохлатых и левреток. Утеплять их нужно, только столбики термометров опустятся до 10 градусов по Цельсию. Иначе — могут и заболеть. А как совершенно холодно и наснежит, то лучше и сапожки приобрести.

К примеру, владелица магазина говорит: с ухудшением погоды — четвероногих клиентов у нее значительно больше. Луки для любимцев обходятся примерно в тысячу гривен каждый.

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