Шуфрич рассказал, что его жена перевакцинировалась после российского "Спутника"

Шуфрич рассказал, что его жена перевакцинировалась после российского "Спутника"

Сам политик сообщил, что вакцинировался китайским препаратом CoronaVac

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич признался, что его жена сначала вакцинировалась российским препаратом "Спутник V", эффективность которого не доказана, но затем решила сделать повторную прививку американским препаратом Johnson & Johnson.

Об этом Шуфрич рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

"Буквально четыре дня назад я получил отрицательный тест. Болел я впервые за полтора года пандемии. Было подозрений больше, но болел первый раз после вакцинации. Жена вакцинировалась Johnson. Откровенно говорю — а перед этим "Спутником", — сказал Шуфрич.

Сам политик рассказал, что вакцинировался китайским препаратом CoronaVac, хотя нардепы могли получить прививку Pfizer.

"Право на владу": между Шуфричем и Ляшко возникла перепалка

Напомним, что врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы (Одесская область) Иван Черненко раскритиковал эмоциональные обвинения нардепа Нестора Шуфрича в адрес главы Минздрава Виктора Ляшко.

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