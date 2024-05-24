Шуфрич загремел в новый скандал: журналисты раскрыли тайну нардепа

Одиозный Нестор Шуфрич снова в эпицентре скандала. Говорят, что депутат от запрещенной ОПЗЖ переписал имущество на знакомого и вывез семью в Венгрию. Журналисты нашли, как и где именно прячет свое состояние и активы нардеп, подозреваемый в госизмене.

Что от собственного народа Шуфрич прячет в Будапеште и до сих пор имеет в Украине? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

У Шуфрича нашли активы в Венгрии

Как утверждают в Украинской правде, им еще в самом начале полномасштабного вторжения стало известно, что семья Шуфричей "переезжает" и вывозит часть активов в Венгрию. Для этого Шуфрич якобы переписал свои активы на таинственного венгра Дьорда Штофу. Чтобы проверить это, журналисты отправились в венгерскую столицу — Будапешт.

И сразу – бинго! В Будапеште рядом с домом, зарегистрированным на венгра Штофу, журналист УП Михаил Ткач заметил автомобиль, принадлежащий жене одиозного нардепа — Екатерине Майковой. Рядом с ней посеянно стоял и другой автомобиль — Toyota на украинских номерах. Журналисты узнали, что этот автомобиль принадлежит Михаилу Черепани — сыну многолетнего бизнес-партнера Шуфрича Вячеслава Черепани.



Следует сказать, что в середине 2022 года в Будапеште видели и самого Шуфрича, по крайней мере, об этом заявляют источники УП. Как доказательство – прислали фото и видео внедорожника Audi Q7 на венгерских номерах. Такой, кстати, стоит около 70 тысяч долларов. На нем якобы каждый день или сам Шуфрич, еще до ареста, или его жена отвозили детей в элитную будапештскую школу British International School. Эта "Ауди" до сих пор в пользовании семьи Шуфрича.

Кто этот таинственный венгр?

Чтобы узнать все детали, Михаил Ткач решил позвонить и расспросить все венгра, на которого записали якобы активы Нестора Шуфрича. В отличие от жены нардепа Екатерины Майковой, Дедра Штофа взял трубку, но заявил, что не знает ни Шуфричев, ни Черепаня. К тому же, никто не знает Штофа и о том, что в его собственности отель в Будапеште, где постоянно живут Майкова и Михаил Черепаня. Не раскололся Штофа даже тогда, когда журналист УП рассказал ему обо всех этих странных совпадениях: украинские активы, которые переписали на него, членов семьи депутата и бизнес-партнеров, живущих в его гостинице и т.д. Открестился Штофа и от активов Шуфрича во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что другие журналисты проекта Bihus.info провели большое расследование и подробно разобрались в активах Шуфрича. Так вот, они разделили его немалое состояние на две группы — личные и корпоративные — и посчитали все вместе. Получилось много!



“Семья Шуфрича владеет четырьмя поместьями в Конча-Заспе – это более 2 тысяч квадратных метров недвижимости, больше гектара земли – собственность на четверть миллиона гривен только в Козине.

Одно из поместий почти на гектаре — с выходом к воде — оформлено по договору дарения. Примерная стоимость "подарка" составляет 120-130 млн грн. Второе поместье площадью 358 м кв. и 15 соток земли записаны на жену Шуфрича Екатерину Майкову и ее фирму.

Третье имение — в собственности сына нардепа Александра и находится рядом с отцом. Площадь этого поместья 300 м кв., а его стоимость составляет около 30 млн. грн. Четвертое имение принадлежит компании, созданной отцом Шуфрича. Эта компания впоследствии оказалась в собственности кипрской структуры и женщины Татьяны Скакун с пропиской в селе Харпачка Винницкой области», – говорится в сообщении.

Огромное состояние и поместья

Вот здесь и нашли таинственного Штофа. В начале марта он заменил в этой компании самого Шуфрича. Но и без того у Шуфрича есть собственности на сотни миллионов гривен: апартаменты в Одессе на 500 кв метров, купленные еще в 2014, там же и 2 паркоместа. В июле 2021 года уже сын нардепа купил в городе сразу три паркоместа и два нежилых помещения площадью 630 кв. м. Стоимость нежилых помещений Шуфричев переваливает за 100 миллионов гривен.

А еще скандальный нардеп владеет охотничьими угодьями в Закарпатской, Сумской областях и среди заповедной зоны на Киевщине. Кроме того, одним из самых известных активов, в котором фигурирует Шуфрич, "Киевский речной порт". И здесь, кстати, не обошлось без вышеупомянутого венгра Штофы. Среди акционеров "Киевского речного порта" — венгерская компания "St George Residence", принадлежащая семье венгра.

Спрятал, чтобы не забрали

Зачем Шуфрич может прятать свои активы за границей? А всё просто. 15 сентября 2023 года СБУ пришла с обысками к нардепу Нестору Шуфричу, а суд его затем упек в СИЗО из — за подозрения в госизмене. Ему инкриминируют связи с другим изменником, работником ФСБ РФ, экснардепом и заместителем секретаря СНБО в 2010-2013 годах Владимиром Сивковичем. По данным СБУ, Шуфрич тесно сотрудничал с Сивковичем и выполнял его задачи, в частности, занимался "подрывной деятельностью в информационной сфере". Тогда Шуфрич заявил, что не считает себя предателем, а отношения с Сивковичем никогда не скрывал.



“Я этого никогда не скрывал. Все было в открытом доступе. Почему меня не предупредили, что есть подозрение (против Сивковича — ред.). Почему меня не предупредили, чтобы я был осторожен при общении», — говорил он.

Страшные скелеты в шкафу Шуфрича

Нашли в свое время у Шуфрича и еще один огромный скелет в шкафу. Одиозного народного депутата подозревают в финансировании оккупационных войск в Крыму. По информации ДБР, Шуфрич платил путинской Росгвардии огромные суммы, чтобы те годы охраняли его элитную недвижимость на полуострове.



В частности, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей. Росгвардейцы должны были охранять недостроенный профилакторий общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров, расположенный у моря в поселке Симеиз.

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