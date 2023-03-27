"Шустрые ребята": на Закарпатье странно высказались о насильниках школьницы

По словам главы местной громады, никаких положительных характеристик на юных насильников в школе не давали.

В территориальной громаде на Закарпатье, где произошло громкое групповое изнасилование школьницы, после чего суд отпустил преступников, рассказали о семьях насильников.

Глава Нижневоротской громады, в которую входит село, где произошло изнасилование, Иван Грига, в комментарии для ТСН.ua говорит о насильниках, что это "шустрые ребята". Но добавляет, что информация о том, что громада раньше выписывала преступникам положительные характеристики, не соответствует действительности.

"Никаких положительных характеристик не было. Домашние задачи не выполнял, мог прогулять уроки. Это что, положительная характеристика? Сегодня директор школы возил характеристики в областную администрацию. Там видели эти характеристики. Об этих ребятах могу сказать так – шустрые ребята, которых всюду хватало. И в хорошем, и в недобром. Они играли в футбол за сельскую команду, но были всякие случаи, но без криминала. Родители у них адекватные, нормальные", — так охарактеризовал семьи насильников Иван Грига.

Напомним, что украинцев возмутило слишком мягкое наказание для подростков, изнасиловавших школьницу в Закарпатье. Инцидент произошел еще в августе 2021 года, однако приговор суд объявил только сейчас.

Насильникам назначили только условное наказание, их также принудили выплатить девушке компенсацию.

После огласки в Сети дело взял под личный контроль омбудсмен, а прокуратура пообещала обжаловать приговор суда.

В свою очередь отец изнасилованной в Закарпатье девочки впервые публично прокомментировал скандальное решение суда.

Изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье – выясняются все новые факты по делу