Шутка не удалась: скандальный священник Дедюхин порадовался удару по Харькову и попал в очередной скандал

Оккупационные войска России 22 апреля в очередной раз обстреляли Харьков. На этот раз рашисты уничтожили телебашню, и пока одни ликвидируют последствия, нашелся украинец, порадовавшийся вражескому удару. Абсурд состоит в том, что он – священник ПЦУ Александр Дедюхин.

О скандале, который получил лозунг: "Падр, вы серьезно?" и почему ничего не бывает "вне политики" — в эксклюзиве TСН.ua. рассказала Виктория Гнатюк.

В телебашню Харькова рашисты целились уже не раз, таким образом оккупанты хотели оставить харьковчан без телевидения, Интернета и связи, и начать накачивать людей российской пропагандой. Но не удалось. Уже 23 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что имеет оптимистичные прогнозы по работе телебашни.

Скандальное заявление священника Дедюхина

И пока одни берутся ликвидировать последствия, находятся те, кому смешно. Речь идет о священнике Православной церкви Украины Александре Дедюхине, который пошутил в отношении харьковчан, оставшихся без доступа к телемарафону, после чего и загремел в скандал. Соответствующее сообщение священник опубликовал в Facebook.

"Сообщают, что проклятые враги в Харькове повредили самое святое — телебашню, которая транслировала телемарафон. Ужос! И что теперь мудрому нароту делать? Откуда узнавать правду???", — написал Дедюхин.

Украинцы "юмор" не оценили

Но тут священник прогадал, и его же бестолковая шутка повернулась против него, ведь пользователи Сети не оценили "юмора" служителя церкви, и назвали его нравственные и интеллектуальные качества сомнительными.

"Кто-нибудь, передайте господину Дедюхину, что господин есть латексным изделием сомнительных моральных и интеллектуальных качеств. А, ну можете еще то, что башни в народе иногда используют для наблюдения, связи, оповещения и постановки радиопомех. Совсем уроженец РСФСР без массажа лица форму теряет, я вижу".

"Только что прочитал, как известный украинец радуется тому, что россияне разъ*бали телебашню в Харькове. Теперь я видел все".

Уже не первый скандал с участием Дедюхина

Как только священник хлебнул хейта, как тут же удалил пост, но такое решение проблем у него не в первый раз, ведь Дедюхин и прославляется далеко не в первый раз.

Так, в 2021 году разразился скандал после его сообщения о женщинах и их праве на аборты. Он назвал борцов за право женщин делать аборты "недоразвитыми личностями".

Священнослужитель убежден, что женщина не имеет права делать аборт, если дала согласие на сексуальные отношения. Также в своем посте Дедюхин употребил выражение "с*чка не захочет — кобель не скочет". Однако после волны возмущения в соцсети Дедюхин опять же быстро подчистил это сообщение.

А звучал он в оригинале так:

"Когда недоразвитые личности ходят с транспарантами типа: "Мое тело – мое дело", как человек, уважающий свободу других, я, в принципе, могу частично с этим согласиться. То есть если ума нет, ты можешь имплантировать себе рога, не стричь ногти…Вот это действительно твое дело. Когда твое тело начинает ограничивать свободу другого, это перестает быть только твоим делом".

Священник просит людей "не умирать в плохую погоду"

Ну а еще Дедюхин дает гениальные советы, что люди не должны умирать в плохую погоду, потому что ему неприятно в такую погоду работать. Этот скандал тоже разразился в 2021 году только уже в декабре.

"Берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду – приятного мало", - посоветовал тогда священник людям.

Дедюхин о россиянах

Воскресенье, 20 ноября 2022 года, идет 270-й день полномасштабной войны, умирают военные и гражданские, дети, женщины, пожилые люди, и ясно, что украинцы всем нутром ненавидят Россию, россиян, Путина и все, что вообще имеет отношение к русскому.

"Падре" вновь влезает со своим мнением, мол, украинцам пора остановить свой поток проклятий в сторону России.

"Знаете, прихожане, мне очень не нравится ваше духовное состояние. Я понимаю, что все можно объяснить объективными причинами, врагами, ватниками и полезными идиотами рядом. Но количество проклятий, раздавающихся из ваших уст, а главное из ваших сердец уже зашкаливает. И не нужно говорить, что вы имеете право, что все ваши проклятия в адрес свнсбчих уродов справедливы и оправданы, что иначе вы не можете, что это они виноваты, а мы же такие белые и пушистые, нас просто довели до такого состояния… Мы должны любить врага. Любить в том смысле, что не рассказывать, какими язвами он должен покрыться, и в каких котлах в аду должно вариться, а желать нашим врагам побыстрее встретить Бога. Каким образом – это уже другой вопрос… Но повторюсь: наша задача не проклинать, а благословлять, потому что проклятия потом в нас живут. Наши проклятия".

Хотя было и такое, когда Дедюхин также говорил, что убивать оккупантов, которые пришли на нашу землю, чтобы совершать убийства, насилие и мародерство, не грех. И если у вас в голове не укладывается, как так, что священник попадает в такие скандалы вместо того, чем он должен заниматься по призванию души, то все гораздо проще, чем кажется.

Что известно об Александре Дедюхине

Александр Дедюхин – известный священник ПЦУ, блоггер. Еще до получения Томоса, в 2019 году он ездил с экс-президентом Петром Порошенко в Стамбул к патриарху Варфоломею.

Ну а еще он депутат Полтавского городского совета от партии "Европейская солидарность", а в 2023 году ко всем своим регалиям добавил еще одну: руководителя пресс-службы Полтавского городского совета.

Вот как это решение объяснил секретарь горсовета Андрей Карпов:

"Почему именно он? Потому что Александр Дедюхин отлично владеет средствами коммуникации, месседжерами и другими средствами налаживания связей. Он блоггер и священник и умеет доносить необходимые смыслы. Он заряжен позитивом".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ПАДРЕ, ВЫ СЕРЬЕЗНО?!" Украинский священник радуется удару РФ по Харькову! Сеть ГУДЕТ!

Напомним, юрист рассказал о последствиях решения о приостановлении консульских услуг украинским мужчинам за границей.

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