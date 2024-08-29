"Шутки закончились": работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение, что известно

Такое указание работники центра комплектования получили после инцидента, когда мужчина посреди ночи совершил вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ОГТЦК и СП.

У ТЦК будут стрелять на поражение, а ВВК будут работать 24/7. В Украине продолжают работу над мобилизационными процессами. Соответствующие распоряжения уже донесены до личного состава терцентров. Тем временем Кабмин утвердил новые формы повесток. Теперь они будут содержать не только подпись руководителя ТЦК, герб и печать, но и соответствующий QR-код.

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Работники ТЦК будут стрелять на поражение

Представители ТЦК теперь могут открывать огонь для поражения, если есть угроза их жизни. Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП:

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"ТЦК – это режимный объект. В случае угрозы жизни военнослужащих – они будут открывать огонь на поражение. До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение".

Такая мгновенная реакция появилась вследствие громкого инцидента, произошедшего накануне. Ночью 27 августа, во время комендантского часа, произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ОГТЦК и СП:

"Во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ОГТЦК и СП! 27 августа ночью неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ОГТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат, который сейчас находится на лечении в госпитале".

Как отмечается, солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно по обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось сбежать с места происшествия. Его разыскивают правоохранители:

"От россиян мы могли ждать чего угодно, но от своих..."

Отмечается, что находившиеся на посту охраны военные служили на фронте. Все они – местные, героически ушедшие защищать нашу землю с начала полномасштабного российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл:

"Это военные с боевым опытом, которых после ранений перевели на службу в Луцкий ОГТЦК".

В ТЦК подчеркивают: все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством:

"Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены – найдут".

Более того, до личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение:

"До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет все по закону".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ШУКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ": работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение! Что известно?

Реакция украинцев

Примечательно, что под сообщением в Facebook люди начали высказывать свое мнение по поводу инцидента и задавать вопросы о деятельности терцентров:

"А кто будет разбираться, была ли угроза жизни или нет, чтобы стрелять на поражение? Будет ли проводиться обязательная видеофиксация в режиме нон-стоп всех действий ТЦК? Если вышеперечисленного не будет, то совсем скоро это превратится в бесконтрольный отстрел гражданских. А за тем встанет вопрос: "А не до**я ТЦК и СП на себя берет?", со всеми вытекающими последствиями".

"Очень досадный случай, скорейшего выздоровления вашему побратиму. Однако из сообщения есть определенные вопросы: гарантируете ли вы, что не будет произвола последнего тезиса "огонь на поражение" в качестве способа принуждения? В случае применения огня на поражение будут проводиться качественные расследования случаев? Есть ли какой-то документ, регламентирующий применение оружия (в т.ч. огнестрельного) для военнослужащих ТЦК СП?"

"Будет по закону? И будете допускать адвокатов? И закончится практика незаконного задержания, избиения и содержания граждан в ТЦК? И ВВК будет проводиться в соответствии с требованиями закона с анализами, диагностикой и осмотром? Или у Вас закон снова только в одну сторону будет работать?"

"По закону ТЦК — это не подразделение Минобороны, а отдельная организация, и вообще у них нет права носить оружие. Я уже не говорю о том, что они не имеют права задерживать людей, только могут делать меры оповещения. Но ведь и оружие имеют, и задерживают. Так, может, пусть сами сначала соблюдают закон?"

"А если ТЦК нападает на человека, можно ли, опираясь на ст. 36 УКУ, применять оружие или другие предметы? Когда трое ТЦКшников избивают одного человека – это не 40 УКУ – экстремальное насилие? Тебя бьют, ты защищаешься? Ситуаций, когда гражданские так стреляют, сколько? Первая или вторая? Вот такие вот шутки. Может быть, нужно применять эти правила и к вам? Пс: хотели по закону? Будет по закону. А до этого вы делали не по закону?"

ВВК будут работать 24/7

Между тем, в Киеве военно-врачебные комиссии будут проводить медицинские осмотры круглосуточно. Все для того, чтобы мобилизация проходила эффективнее и быстрее, сообщили в столичной военной администрации.

Также был пересмотрен и состав объединенных центров мобилизации. Там будут работать самые квалифицированные представители районных госадминистраций, ТЦК и СП, управлений Национальной полиции и отделов здравоохранения. Они будут координировать и контролировать, в частности, работу врачей ВВК.

Возникает логический вопрос – а что, комендантский час не бездействует? Или на ВВК теперь будут "приглашать" вечером, ночью проводить медосмотр, а утром – или домой, или "годен" и сразу тебе вручают боевую повестку, и на полигон?

ВЛК / Фото: Associated Press

Новые повестки

Кстати, напомним, что Кабинет министров утвердил новый вид повесток от ТЦК. Повестки теперь могут быть на бланке с гербовой печатью или формироваться Единым государственным реестром призывников и содержать уникальный QR-код. Об этом говорится в принятом постановлении от 16 августа 2024 г. №951.

Кроме того, обновленные формы повесток будут различаться по типам в зависимости от цели вызова: для прохождения медицинского осмотра или мобилизации. Это поможет избежать неразберихи и упростит процесс взаимодействия между гражданами и терцентрами.

Согласно постановлению, руководитель ТЦК при оформлении повестки на бланке удостоверяет ее личной подписью и скрепляет гербовой печатью. Повестка, сформированная с помощью Единого государственного реестра призывников, может быть распечатана. В таком случае бумажная форма должна содержать подходящий для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Как проверить повестку через "Резерв+"?

Военнообязанные смогут проверить повестку от ТЦК через приложение "Резерв+". Об этом рассказал глава управления информационных технологий Минобороны Украины Олег Берестовой. При вручении повестки пользователи приложения "Резерв+" смогут просканировать QR-код на повестке, чтобы убедиться в ее подлинности и уберечь себя от мошенничества. Он добавил, что в Минобороны работают над тем, чтобы с помощью реестра "Обериг" автоматизировать выписку повесток с использованием электронной подписи начальника ТЦК.

Онлайн-ТЦК

Более того, Министерство обороны вообще планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК, чтобы предоставлять все услуги через приложение. В частности – реализовать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочек и направлений на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Она объяснила, что часть услуг хотят реализовать уже осенью, еще часть – через некоторое время.

Примечательно, что команда Минобороны по цифровизации постоянно работает над усовершенствованием системы. Несколько десятков персональных данных и десяток служебных данных, установленных законом об "Обериге", постоянно обновляются.

По словам Екатерины Черногоренко, сейчас "Обериг" уже имеет обмен с несколькими реестрами.

В то же время адвокат Анастасия Кондрась объяснила, что может быть ситуация, когда данные, например, указанные в военном билете, и данные, содержащиеся в соответствующих реестрах, не совпадают. А это уже повод для административного задержания гражданина. Однако если вы нашли такие разногласия, то не обязательно идти в ТЦК, чтобы исправить эту ситуацию. Можно направить письмо ТЦК и СП с просьбой исправить неточную информацию.

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