Схватила учительницу внука за волосы: во Львовской области бабушка избила педагога

Во Львовской области наказали женщину, избившую учительницу / © pixabay.com

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Во Львовской области на 680 гривен оштрафовали женщину, избившую учительницу своего внука.

Об этом говорится в приговоре Старосамборского районного суда Львовской области.

Женщина избила учительницу в очереди за булочками

Инцидент произошел 29 апреля 2026 года около 16:00 в помещении кафе на автостанции «Старый Самбор».

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Как установило следствие, местная жительница зашла в кафе и увидела в очереди у прилавка пекарни учительницу своего внука Матвея. Женщина подошла к учительнице, чтобы обсудить вопросы, касающиеся обучения мальчика. В ответ учительница предложила бабушке прийти для этого разговора непосредственно в школу и отвернулась.

После этого между женщинами разгорелся словесный конфликт. Обвиняемая внезапно схватила учительницу за волосы, дернула за свитер и нанесла ей несколько ударов ладонью по лицу.

Записи с камер и показания свидетелей

На судебном заседании обвиняемая признала свою вину лишь частично. Она подтвердила, что действительно схватила учительницу за волосы и потянула за одежду, однако утверждала, что по лицу её не била, а лишь «слегка прикоснулась». Женщина также пыталась убедить суд, что представленная видеозапись является смонтированной.

Однако вина обвиняемой была полностью доказана следующими доказательствами:

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Видеозапись с камер наблюдения: на видео продолжительностью почти две минуты четко зафиксировано, как женщина в белой куртке размахивает руками, хватает потерпевшую за волосы, дважды тянет и наносит ей удары в область лица.

Заключением судебно-медицинской экспертизы: у пострадавшей учительницы обнаружены ссадины на коже в приушной области, которые относятся к легким телесным повреждениям.

Согласно протоколу следственного эксперимента: в ходе досудебного расследования обвиняемая лично демонстрировала, как именно наносила удары учительнице.

Суд расценил возражения обвиняемой в отношении ударов по лицу как способ защиты, а версию о монтаже видео назвал необоснованной.

Решение суда

При назначении наказания суд учел, что обвиняемая ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно и является пенсионеркой. В качестве смягчающего обстоятельства суд признал активное содействие раскрытию преступления.

Старосамборский районный суд постановил:

Признать женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК Украины (побои и издевательства).

Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 680 гривен .

Вещественное доказательство (диск с видеозаписью конфликта) оставить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.

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