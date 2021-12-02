Схватки в виртуальной реальности: в киевских роддомах начали использовать 3D-очки

Очки виртуальной реальности имеют целью облегчить болезненные схватки в родовом процессе для женщины.

В Киеве впервые стали использовать очки виртуальной реальности в государственных родильных домах. Новые гаджеты помогают роженицам рожать с меньшим стрессом и болью, особенно, когда не используется медикаментозное обезболивание.

О том, как выглядит рождение в другой 3D-реальности – 2 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, чтобы меньше нервничать и кричать в самые трудные моменты схваток – беременные одевают очки виртуальной реальности и переносятся в другое место. В очках – релаксирующая музыка, картинка и успокаивающий голос подсказывает как правильно дышать.

Беременные чаще всего выбирают такие роды, когда не хотят использовать обезболивание лекарством.

В Киевском перинатальном центре в разгаре исследования родов в 3D-реальности.

"Мы, как детские врачи-неонатологи, видим большую перспективу. Если мама спокойна в родах, у нее нет столько адреналина — это в дальнейшем влияет на лактацию и позволяет быстрее приложить ребенка к груди", — объясняет заместитель директора перинатального центра по неонатологии Елена Барановская.

Новости Киева: в государственных родильных стали использовать очки виртуальной реальности

Виртуальные очки беременные получают бесплатно, но должны пройти курсы родительства, где объясняют, как пользоваться гаджетом.

Что показывать в другой реальности – это следствие многолетней работы перинатального психолога и гипнотерапевта. Устный релаксирующий рассказ для родов успешно внедрялся уже несколько лет, а сейчас добавили виртуальной реальности.

Напомним:

Во Львове завершается ремонт в роддоме областной клинической больницы, в котором роженицы смогут рожать в ванне.

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