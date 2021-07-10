Си Бриз-2021: провокации русских и настоящая операцию по спасению десантника

Представители НАТО уверяют, что украинские военные готовы к сотрудничеству.

Прошли расстояние в полэкватора, налетали почти 80 часов и нырнули под воду более трехсот раз. В Одессе закрыли военные учения Си Бриз-2021.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Это были самые масштабные за всю историю Украины международные маневры, в которых принимали участие военные из более тридцати стран мира. Не обошлось и без вмешательств страны-агрессора. Россияне пытались провоцировать иностранные корабли, но безрезультатно — на них просто не обращали внимания.

Во время учений часть украинских кораблей и рота морских пехотинцев прошла стандартизацию НАТО. Кроме того, уже в реальных условиях на море отличились и пограничники с морской охраны. «Мы оценивали все действия по стандартам НАТО и в очередной раз было доказано, что украинские военные могут работать очень эффективно по этим стандартам. План учений был выполнен без отклонений и это означает, что мы готовы сотрудничать», — убеждает заместитель командира 65-й тактической группы шестого флота США Кайл Хант.

Во время десантирования на остров Змеиный одного из украинских военных на парашюте унесло в открытое море почти на два километра от заданной цели. Пограничный катер вовремя спас человека. «Действия экипажа катера были согласованы, личный состав вовремя подошел к военнослужащему, который десантировался, поднял его на борт и оказал первую медицинскую помощь», — рассказывает заместитель командира Одесского отряда морской охраны Андрей Метеха.

Новости мира: в Одессе закрыли военные учения "Си Бриз-2021"

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