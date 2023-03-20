Си Цзиньпин – миротворец? О чем китайский лидер будет говорить с Зеленским — эксперт

Си Цзиньпин, скорее всего, будет предлагать Владимиру Зеленскому нейтральную площадку, такую как Пекин или Шанхай, для ведения миротворческих переговоров.

После того, как Си Цзиньпин побывает в Кремле, он должен созвониться с Владимиром Зеленским.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, какие нарративы может продвигать Си Цзиньпин в разговоре с нашим президентом.

"Это миротворческая миссия, не более того. Он, пожалуй, будет предлагать нейтральную площадку, такую как Пекин, Шанхай и так далее, для ведения миротворческих переговоров. Хотя мы понимаем, что Зеленский на это не согласится, потому что у нас все достаточно просто — границы 1991 года, а потом можно говорить о репарациях, выдаче военных преступников, признании капитуляции, поднятии вопроса о буферных зонах безопасности со стороны России. Но сначала — границы 1991 года. А потом может быть площадкой даже Пекин", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что Путин накануне визита Си Цзиньпина в Москву заявил, что якобы готов к "политико-дипломатическому урегулированию" войны против Украины.

В то же время в Украине ожидают, что Си Цзиньпин повлияет на президента РФ Путина, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом говорил спикер МИД Олег Николенко. Он подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

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