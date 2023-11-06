Си Цзиньпин может встретиться с Байденом: что известно о переговорах между США и Китаем

США и Китай начинают переговоры о контроле над ядерным вооружением. После длительного перерыва в общении страны возвращаются за стол переговоров. Си Цзиньпин также планирует посетить США.

Об этом говорится в сюжете собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Первые пробные переговоры США и Китая состоятся на уровне чиновников Государственного департамента и министерства иностранных дел двух стран.

"Это не будут предметные переговоры по конкретным шагам навстречу в вопросе сокращения ядерных вооружений - скорее прощупывание позиций друг друга. Но учитывая то, что две сверхдержавы не общались на эту тему со времен президентства Барака Обамы, это считают настоящим прорывом. Во времена президентства Дональда Трампа Китай отказался принять участие в трехсторонних переговорах США-Китай-Россия, аргументировав это тем, что их ядерный потенциал значительно меньше, чем у Вашингтона и Москвы", - отмечает Ольга Кошеленко.

После того, как Путин разорвал соглашения с США, Пекин сделал маленький шаг навстречу.

"Его позиция о недопустимости использования ядерного оружия, о которой Си Цзиньпин прямо предупредил Путина в контексте войны с Украиной, чрезвычайно важна для США. И уже в этот четверг должна состояться встреча президента Байдена и лидера Китая Си в Сан-Франциско, на саммите Азиатско-Тихоокеанского региона. Это будет первый с 2017 года визит председателя КНР в США и к нему приковано внимание. Не в последнюю очередь из-за откровенной дружбы России и Китая, что не мешает Си договариваться за спиной своего друга Путина", - говорится в сюжете ТСН.

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Напомним, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиальной договоренности о проведении саммита между Джо Байденом и Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско.

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