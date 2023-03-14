Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским: эксперт объяснил, что должна донести Украина

По словам политконсультанта, Украина приобретает большую субъектность как государство и как региональный лидер.

СМИ сообщают, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует впервые за время полномасштабной войны поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, это произойдет после поездки Си в Москву.

Политконсультант Дмитрий Васильев дал оценку украинско-китайским отношениям и рассказал, что важно донести Киеву, если этот разговор состоится. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Это чрезвычайно важно и для настоящего, и для будущего Украины. Исключительно в интересах нашего государства наладить прямой диалог. Очевидно, что Украина приобретает большую субъектность как государство, как региональный лидер и как региональная сила. Очевидно, что президент нашего государства также приобретает большего политического и геополитического веса", – говорит Васильев.

По его словам, западные партнеры и лидеры стран НАТО отмечают, что с Украиной нужно говорить напрямую – ничего не может быть решено по отношению к Украине без украинского участия.

"Это ключевая позиция, начиная от Джо Байдена, продолжая Олафом Шольцом и другими западными лидерами. Я думаю, что эта позиция очень четко представлена китайской стороне", – считает эксперт.

Васильев напомнил, как на пресс-конференции Зеленского представительница СМИ из Китая задавала вопрос и президент взял на себя роль задающего вопрос, а журналистка отвечала.

"Он намеками рассказывал этой журналистке о том, что у Китая есть с Украиной гораздо больше интересных возможностей, чем противоречий. Почему бы не начать публичное общение? Фактически в публичном пространстве он предложил, чтобы лидеры двух стран все-таки встретились. Возможно, этот шаг также может влиять на позицию внешнего ведомства Китая, который может доноситься Си Цзиньпиню в дополнение к тому, что говорят западные лидеры. Это может предоставить определенные размышления Китая для того, чтобы с Украиной нужно общаться напрямую и говорить о возможностях будущего", — говорит политконсультант. .

По его мнению, Китай предложил свой "мирный" план по двенадцати пунктам, и очевидно, имеет серьезные намерения по этому плану.

"Поэтому лидер страны, которая предлагает такой план, должен пообщаться с лидером Украины, против которой ведется эта война. Поэтому логика в том, чтобы эти два лидера пообщались и чтобы Китай представил свою точку зрения, а украинский лидер — свою очень четкую позицию. которая представлена в десяти пунктах мирного плана Украины, основанного на позициях международного права", – подытожил Дмитрий Васильев.