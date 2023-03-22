Си Цзиньпин поддержал ядерные угрозы Путина: эксперт объяснил, какую выгоду лидер КНР имеет от этого

Исследователь тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Юрий Пойта считает, что лидер Китая Си Цзиньпин поддержал ядерные угрозы Путина. По мнению эксперта, для китайского президента важно показать "свой положительный имидж и свою рациональность".

Такое мнение он высказал в интервью ТСН.ua.

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"В западном информационном пространстве и западной дипломатии также этот тезис был доминирующим тогда, когда якобы Китай сделал заявление о том, что он не желал бы применения ядерного оружия и он против ядерных угроз. Подавляющее большинство экспертов восприняло это как сдерживающий фактор, а на самом деле очень мощный месседж со стороны китайского лидера российскому президенту. По этому поводу я был очень скептическим", — отметил он.

После пересмотра итоговой конференции Си и Путина 21 марта исследователь вместе с западными коллегами пришли к трем выводам.

"Во-первых, Китай не сказал ничего нового. Если открыть китайские документы по применению ядерного оружия, то там черным по белому написано о том, что Китай не будет применять ядерное оружие и он против его применения вообще. Поэтому Китай не сказал ничего нового. Во-вторых, он не назвал адресата этого заявления и не сказал, что он против ядерного шантажа со стороны РФ. Российский президент также говорит о том, что он против применения ядерного оружия и против ядерного шантажа. В-третьих, до начала полномасштабного вторжения Китай говорил о том, что все стороны должны сохранять холодный ум, он не хотел бы видеть войну на европейском континенте. Позже, во время американской встречи Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года, Китай снова сказал о том, что он якобы не хотел видеть происходящее в Украине. Но это не отразилось на российском президенте. Эти слова были риторическими и на самом деле не изменили его решения о вторжении в Украину и о продолжении нанесения ракетных ударов. Поэтому мы пришли к выводу, что эти заявления китайского лидера являлись дешевым способом продемонстрировать свой положительный имидж и свою рациональность. Я очень критически отношусь к тому, что Китай будет реагировать негативно и что он будет удерживать РФ от применения ядерного оружия", - подчеркнул Пойта.

Напомним, на итоговой пресс-конференции в Москве Путин заявил, что новость о том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger-2, свидетельствует о том, что Запад решил воевать против России до "последнего украинца". Он также отметил, что в таком случае Россия будет соответствующим образом вынуждена реагировать. То есть это завуалированная ядерная угроза. Сидя рядом, Си Цзиньпин никак не отреагировал на это. Хотя в украинском и западном информационном пространстве циркулировали тезисы, что Индия и Китай были странами, которые влияли на Путина и Россию, чтобы не использовать ядерное оружие.

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